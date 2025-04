Jeśli UEFA zdecyduje się odebrać Łotwie i Litwie prawo organizacji turnieju, pojawi się kolejne pytanie — czy Łotwa w ogóle weźmie w nim udział. – To bardzo ryzykowna sytuacja. Będziemy rozmawiać o tym z przedstawicielami Ukrainy i rządem Łotwy – dodał Ļašenko.

Czy Ukraina zbojkotuje UEFA Futsal Euro 2026? Powodem awans Białorusi

Ukraina, która również zakwalifikowała się na turniej (część swoich meczów w kwalifikacjach grała w Polsce), nie podjęła jeszcze decyzji co do udziału w imprezie. Powodem jest dopuszczenie do gry Białorusi. Zgodnie z dekretem Ministerstwa Młodzieży i Sportu z 2023 roku, ukraińskim drużynom nie wolno rywalizować z reprezentacjami Rosji i Białorusi, chyba że występują one pod neutralną flagą.

Andrij Szewczenko, prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej, potwierdził, że trwają konsultacje z UEFA oraz z Litwą i Łotwą. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

W przeszłości Ukraina wycofała się już z kilku turniejów z podobnych powodów – m.in. z mistrzostw świata w beach soccerze w 2024 roku, gdzie również występowała Białoruś. Nie miało znaczenia, że z góry było wiadomo, iż oba zespoły nie trafią do jednej grupy (nie mogły na siebie trafić drużyny z tej samej konfederacji).