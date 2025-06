Polskie kluby znają rywali w europejskich pucharach. Z kim zagrają Lech, Legia, Jagiellonia i Raków?

To było niezłe losowanie, choć w przypadku polskich drużyn z takimi stwierdzeniami lepiej uważać. Rozczarowujących wyników w ostatnich latach nie brakowało. Faktem jest jednak, że nasi pucharowicze mogli trafić gorzej.

Najbardziej cieszą się chyba w Poznaniu. Lech, wracający do Europy po roku przerwy, uniknął starcia z HNK Rijeka. Poleci do Albanii lub na Islandię. Zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji KF Egnatia - Breidablik.

Kiedy polskie kluby zagrają w europejskich pucharach?

Pierwszy mecz przy Bułgarskiej zaplanowano na 22 lipca, rewanż tydzień później. Mistrzom Polski wystarczy już wyeliminowanie jednego przeciwnika, by jesienią grać w pucharach (Liga Konferencji), ale celem jest oczywiście Liga Mistrzów.

Takiego spadochronu nie mają Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Muszą wygrywać, by nie pożegnać się z Europą już latem. By dostać się do Ligi Konferencji, potrzebują pokonać trzech rywali.