Nasi piłkarze podczas meczu w Cardiff nie oddali na bramkę rywali celnego strzału. Obie drużyny skupiły się na uważnej grze w defensywie i przez 120 minut trwały w klinczu, aż kwestię awansu do Euro 2024 rozstrzygnęły rzuty karne. Probierz po meczu był jednak zadowolony nie tylko z wyniku, ale także gry. Chwalił również rywali. Zaznaczył, że trener Robert Page stworzył naprawdę dobrą drużynę.

Reklama

Kwestię awansu rozstrzygnął Wojciech Szczęsny, który obronił rzut karny Daniela Jamesa. Wcześniej swoje strzały z jedenastego metra na trafienia zamienili Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nikola Zalewski oraz Krzysztof Piątek.

Czytaj więcej Piłka nożna Walia - Polska. Mamy awans na Euro 2024! Polacy przetrwali drogę krzyżową Polacy wygrali z Walią po rzutach karnych (0:0, k. 5:4) i zagrają na Euro 2024, bo choć w Cardiff męczył nas futbol, to nasi kadrowicze przetrwali drogę krzyżową. Jedziemy na mistrzostwa Europy jako 24. drużyna - także pod kątem jakości gry w piłkę.

Walia — Polska. Michał Probierz zadowolony z gry reprezentacji

- Chcieliśmy od początku wysoko podejść do rywala, bo jeśli Walijczykom pozwoli się rozpędzić, są groźni. To udało się wyeliminować. Wiedzieliśmy też, że mają dobre stałe fragmenty gry, byliśmy świadomi dalekich wrzutów z autu. Uczulaliśmy na to piłkarzy. Pojawił się jeden problem, w 45. minucie, ale Walijczyk był wówczas na spalonym - relacjonuje Probierz.

Selekcjoner w grze swojej drużyny widzi też mankamenty. - Zabrakło nam, żebyśmy kilka razy płynnie uderzyli na bramkę, oraz tego ostatniego podania - mówi. - Jestem jednak zadowolony, bo przed meczem większość ekspertów, także tych zagranicznych, skazywała nas na porażkę.