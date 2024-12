Wielki sport w 2025 roku. Kogo jeszcze kupi Arabia Saudyjska?

To dyscypliny, gdzie Saudyjczycy rozpychają się łokciami. Stworzyli LIV Golf, który zaczął pożerać PGA Tour. PIF jest partnerem tytularnym tenisowych rankingów kobiet i mężczyzn, Dżudda już rok temu była gospodarzem ATP Next Gen, a teraz Rijad ugościł WTA Finals. Turniej Masters 1000 to kwestia czasu, zwłaszcza że Endeavor zastanawia się nad sprzedaniem tych w Miami i Madrycie.

Perłą w koronie saudyjskich inwestycji w sport będzie piłkarski mundial w 2034 roku. FIFA, która niedawno podpisała warty 100 mln dolarów rocznie kontrakt z Aramco, reguły wyboru gospodarza imprezy skroiła pod Saudyjczyków i zaakceptowała ich ocenioną najlepiej w historii aplikację przez aklamację mimo protestów Norwegów oraz organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka.

Czy i jak wielki sport zmieni Arabię Saudyjską?

Celem kolonizacji wielkiego sportu jest nie tylko polerowanie wizerunku królestwa i dywersyfikacja gospodarki, ale także inspirowanie do aktywności, bo blisko 70 proc. jego obywateli ma nadwagę lub otyłość. Rozrywka może być też opium dla mas, kanalizując energię młodzieży - trzy czwarte populacji to ludzie poniżej 35. roku życia - konsumpcją emocji, a nie sprzeciwem wobec władz.

13,4 mln migrantów pracuje w Arabii Saudyjskiej

Mohamed bin Salman, przejmując władzę w królestwie, wziął kurs na Zachód i postawił się ultrakonserwatywnym wahabitom. Ograniczył władzę policji religijnej, otworzył kina, zgodził się na muzykę w restauracjach oraz pozwolił kobietom prowadzić samochody i siedzieć w kawiarniach z mężczyznami. Wielu uważa jednak, że to fasada, a za reformami wciąż kryje się bezlitosny reżim.