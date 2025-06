Z platformą TV Smart dostęp do całego turnieju staje się prosty i wygodny. Kanały Eurosport 1 i 2, transmitujące wszystkie mecze French Open, dostępne są w pakiecie Max, który już teraz możesz testować przez pierwszy miesiąc subskrypcji za darmo. Bez zobowiązań, bez podpisywania umowy i bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu. Wystarczy kilka kliknięć, by śledzić transmisje w dowolnym miejscu. Oglądaj mecze Rolland-Garros na telewizorze, laptopie, tablecie lub smartfonie. Jak chcesz i kiedy chcesz. Trwający turniej jest niepowtarzalną okazją, by przekonać się, jak wygląda tenis na najwyższym światowym poziomie i jednocześnie sprawdzić pełnię możliwości TV Smart. A tych jest znacznie więcej niż tylko relacje sportowe.

Turniej, który wymaga więcej

Korty imienia Rolanda Garrosa goszczą tenisowe zmagania nieprzerwanie już od blisko 100 lat. Pierwszy turniej odbył się tam w 1928 roku. Warto zauważyć, że paryski obiekt jest miejscem wyjątkowym w skali zmagań Wielkiego Szlema. To właśnie tutaj odbywa się jedyny turniej rozgrywany na nawierzchni ziemnej. Charakterystyczna, czerwona mączka wymusza na uczestnikach zupełnie inne podejście niż szybkie trawy Wimbledonu czy twarde korty US Open. Tenis na paryskich kortach to próba siły fizycznej, wytrzymałości i psychicznej odporności zawodników.

Wolniejsze tempo gry oraz częste i wydłużone wymiany piłek sprawiają, że przypadkowe zwycięstwa w Paryżu raczej się nie zdarzają. Każdy punkt trzeba tu wypracować, każdą piłkę wybiegać. To właśnie dlatego Roland-Garros uchodzi za najbardziej wymagający fizycznie spośród wszystkich wielkoszlemowych turniejów. Historii znani są sportowcy, którzy potrafili zdominować nawierzchnię paryskich kortów dzięki cierpliwości i determinacji. Jednym z nich bez wątpienia jest legendarny Rafael Nadal, który sięgał po tytuł aż czternaście razy.

Nie tylko mężczyźni tworzyli legendę paryskiego turnieju. Wśród kobiet wyróżnia się Chris Evert z siedmioma zwycięstwami oraz wiele innych tenisistek, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii zmagań. Wspólnym mianownikiem ich sukcesów była umiejętność gry defensywnej, doskonała kondycja i psychiczna odporność, która pozwalała przetrwać najbardziej wyczerpujące mecze. Na czerwonej mączce nie wystarczy być szybkim. Tutaj liczy się przede wszystkim cierpliwość i konsekwencja.

Kto ma szansę sięgnąć po tytuł w tym roku?

Tegoroczna edycja French Open zapowiada się wyjątkowo emocjonująco zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Choć nie brakuje nazwisk, które już dziś budzą respekt, trudno wskazać jednoznacznych faworytów. Carlos Alcaraz, młody talent z Hiszpanii, coraz częściej porównywany jest do Nadala i to nie bez powodu. Jego styl gry łączy dynamikę z precyzją, a dojrzałość taktyczna robi ogromne wrażenie.

Nie można zapominać też o Novaku Djokoviciu, który wciąż pozostaje groźnym rywalem, mimo postępującego wieku. Serb wielokrotnie udowadniał, że potrafi wznieść się na wyżyny swoich możliwości w najważniejszych momentach sezonu. Jego doświadczenie i siła mentalna mogą być kluczowe w późniejszych fazach turnieju.

W rywalizacji kobiet na pierwszy plan wysuwa się Iga Świątek. Dwukrotna triumfatorka turnieju w Paryżu zdominowała grę na mączce dzięki swojej technice i inteligencji taktycznej. Nasza rywalka potrafi zneutralizować atuty rywalek i narzucić im własne warunki gry, co czyni ją główną kandydatką do tytułu.

W cieniu Świątek pozostają groźne przeciwniczki – Aryna Sabalenka i Elena Rybakina. Choć ich styl gry bardziej sprzyja szybszym kortom, obie zawodniczki wciąż mogą sięgnąć po trofeum. Roland-Garros to turniej, który potrafi zaskoczyć. Często to mniej znani zawodnicy stają się czarnymi końmi. Zwłaszcza w pierwszych rundach, gdzie presja jeszcze nie działa tak mocno. Właśnie dlatego warto śledzić każdy mecz. Niespodzianki to część istoty tego turnieju.

Oglądaj French Open i znacznie więcej przez miesiąc za darmo

Transmisje z French Open to dopiero początek tego, co oferuje TV Smart. W ramach darmowego miesiąca próbnego otrzymujesz dostęp do aż 112 kanałów telewizyjnych w pakiecie Max, obejmującym nie tylko sport, ale także filmy, wiadomości, programy lifestylowe czy rozrywkę dla całej rodziny. To kompleksowa oferta, która zadowoli zarówno zapalonych kibiców, jak i tych, którzy szukają relaksu przy ulubionym serialu lub najnowszych informacjach ze świata.

Wśród kanałów sportowych w pakiecie Max znajdziesz m.in. Eurosport 1 i 2, czyli źródło wszystkich transmisji z kortów Rolanda Garrosa, ale także Polsat Sport News, Extreme Sports Channel czy FightBox. Taki zestaw to nie lada gratka dla fanów zarówno sportów tradycyjnych, ale też tych mniej typowych, jak MMA czy sporty ekstremalne. Dzięki temu każdy, kto lubi rywalizację i mocne wrażenia, znajdzie coś dla siebie.

Skorzystanie z promocji nie wymaga podpisywania żadnej umowy. Po prostu rejestrujesz się na stronie tvsmart.pl i aktywujesz dostęp do pakietu Max. Przez 30 dni możesz korzystać z usługi bez ograniczeń, sprawdzając wszystkie funkcje platformy. Po zakończeniu okresu próbnego sam decydujesz czy chcesz kontynuować, czy kończysz subskrypcję bez żadnych konsekwencji.

Swoboda oglądania bez zobowiązań

Platforma TV Smart to nie tylko szeroki wybór kanałów, ale przede wszystkim elastyczność, która pozwala dopasować oglądanie do własnego stylu życia. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w podróży, czy na krótkiej przerwie w pracy. Transmisję na TV Smart możesz obejrzeć na dowolnym urządzeniu: telewizorze z Android TV lub Apple TV, laptopie, tablecie albo smartfonie. Nie potrzebujesz dekodera, instalatora ani skomplikowanej konfiguracji. Wystarczy połączenie z Internetem.

TV Smart daje też dostęp do funkcji, które znacząco podnoszą komfort użytkowania. Możesz cofać program nawet o kilka godzin, nagrywać wybrane programy i wracać do nich w dogodnym dla siebie momencie. To rozwiązania, które szczególnie docenią osoby z napiętym grafikiem. Nie musisz rezygnować z emocji na żywo. Wystarczy jedno kliknięcie, by przejąć kontrolę nad tym, co oglądasz i kiedy.

Brak zobowiązań to kolejny atut. Jeśli po miesiącu testów uznasz, że to nie dla Ciebie, po prostu nie przedłużasz dostępu. Bez formalności, bez opłat, bez ryzyka. TV Smart GO to wygodny sposób na poznanie nowej formy korzystania z telewizji, bez presji i bez haczyków. A jeśli zdecydujesz się zostać na dłużej, zyskujesz dostęp do bogatej oferty, która nie kończy się na French Open.

Materiał Promocyjny