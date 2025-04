Rafał Sonik z pomocą influencerów walczy z hejtem. 8 tysięcy uczniów na rekordowej lekcji

Początek kwietnia. W południowej Polsce ginie 16-letni chłopak dźgnięty nożem po tym, jak w ostrej sprzeczce stanął w obronie ojca, który został wcześniej upokorzony. W centralnej Polsce odbiera sobie życie 15-letni uczeń renomowanego liceum. Był przez długi czas nękany i wyśmiewany przez rówieśników. W zachodniej Polsce rok starsza dziewczyna decyduje się na próbę samobójczą po tym, jak staje się ofiarą hejtu.

Takie sytuacje nie mogą stać się codziennością, dlatego Fundacja #DOBRYhasztag postanowiła zorganizować wyjątkową lekcję o niespotykanej skali. Tematem była mowa nienawiści, prześladowanie, wykluczenie i agresja rówieśnicza. A celem – wskazanie metod reagowania i radzenia sobie z hejtem.

Jak przeciwstawić się hejtowi?

W Tauron Arenie Kraków odbyła się „AkcjaRELacja HejTY reaguj!”. Na zaproszenie fundacji, władz Małopolski i miasta Kraków, odpowiedziało blisko osiem tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. To sygnał, że szkoły, pedagodzy, jak i uczniowie zauważają problem i chcą się z nim zmierzyć.

- Jako dorośli nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak ogromnym problemem jest zjawisko hejtu – mówi Aleksandra Adamiec, psycholog odpowiedzialna za program wydarzenia. – Często bagatelizujemy mowę nienawiści i traktujemy hejt jak normę. Nie zgadzamy się na to! Dlatego nasze wydarzenie ma przede wszystkim pokazać młodym ludziom, jak przeciwstawić się hejtowi w sposób mądry. Chcemy mówić do nich ich językiem, a jednocześnie skalą wydarzenia przemówić do osób odpowiedzialnych za edukację, by podjęli realne, skuteczne działania w obszarze walki z tymi niezwykle niebezpiecznymi zjawiskami.