Witold Bańka wciąż na czele WADA. Zrezygnował z Pałacu Prezydenckiego

Kryzys trwa, bo Amerykanie wstrzymali przekazanie swojej 3,6-milionowej kontrybucji do budżetu światowej organizacji. To oznacza 7,2-milionową wyrwę, bo wpłaty rządów zawsze wyrównuje MKOl. - Naciskamy na WADA, aby przyjęła zdroworozsądkowe reformy w celu przywrócenia zaufania do systemu - mówił szef Biura Polityki Narodowej Kontroli Narkotyków (ONDCP) Rahul Gupta, z którym współpracę Bańka jeszcze kilka lat temu otwarcie chwalił.

Krytykują go zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie. Witold Bańka uznaje to za rękojmię niezależności

To kolejna odsłona sporu, jak dotąd najpoważniejsza, choć Amerykanie skrobią WADA po piętach od lat. Szef tamtejszej agencji antydopingowej (USADA) Travis Tygart już w 2020 roku mówił o „Titanicu, gdzie jedynie wymienia się krzesła”. Jego zdaniem WADA zbyt łagodnie traktowała Rosjan, którzy najpierw zorganizowali dopingowy przekręt podczas igrzysk w Soczi (2014), a później zacierali ślady.

Bańka odpowiadał, że Amerykanie powinni skupić się raczej na sobie, skoro tamtejszy sport akademicki (NCAA) oraz ligi zawodowe (NBA, NFL, NHL) wciąż nie są stroną Światowego Kodeksu Antydopingowego i kontrole omijają wielu późniejszych olimpijczyków. - Niewielu wie, że Kongres podjął decyzję, zgodnie z którą środki przeznaczone na działalność WADA oraz USADA będą pochodziły z tej samej kieszeni - dodawał Polak w rozmowie z „Rz”.

To, że krytykują go zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie, Bańka uznaje za rękojmię niezależności. Rozprawa z tymi drugimi była dla niego jednym z pierwszych wyzwań w nowej roli. Gdy został szefem WADA w 2020 roku, agencja kończyła bowiem „Operację LIMS”, która doprowadziła do dyskwalifikacji blisko 300 tamtejszych sportowców oraz zawieszenia rosyjskiej agencji antydopingowej.