Witold Bańka i WADA kontra Biały Dom. Trwa wojna na szczytach światowego sportu

Czy Amerykanie mogą stracić organizację igrzysk olimpijskich?

Amerykanów to nie przekonuje. Tygart uważa, że WADA pomogła Chińczykom zamieść tą oraz inne sprawy pod dywan. Wątpliwości tak naprawdę może budzić głównie fakt przyjęcia za dobrą monetę ustaleń chińskiej bezpieki, ale światowy system antydopingowy opiera się przecież na zaufaniu do jego sygnatariuszy, a niezależne śledztwo uniemożliwiły wówczas pandemiczne restrykcje.

WADA krytykowali nie tylko działacze, ale także sportowcy. Departament Sprawiedliwości i FBI chciały zaś zbadać, czy doszło do tuszowania dopingu. Śledztwa jednak nie będzie, bo jego porzucenie miało być warunkiem przyznania Amerykanom organizacji zimowych igrzysk w Salt Lake City (2034).

Impreza – jak informuje „New York Times”, który od wielu miesięcy skrupulatnie relacjonuje sprawę chińskich pływaków – ze względu na brak wpłaty Amerykanów do budżetu WADA podobno wciąż jest zagrożona, co miały anonimowo potwierdzić dziennikarzom dwa niezależne źródła związane blisko z władzami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Stanowisko tej ostatniej organizacji jest klarowne. Dowód to nie tylko wspomniana presja związana z igrzyskami w Salt Lake City, ale także jednoznaczne poparcie w staraniu o reelekcję, którego MKOl udzielił podczas grudniowego spotkania w Lozannie szefowi WADA Witoldowi Bańce.

Amerykanie idą na wojnę z WADA. Kto i ile na tym straci?

Wstrzymanie przelewu to więc kolejny i może najpoważniejszy odcinek sporu, który trwa od wielu miesięcy. WADA zaległościami podobno się nie martwi, bo choć nikt do jej budżetu nie wpłacał więcej, to nawet nawet bez wkładu Amerykanów budżet organizacji wciąż jest znacznie wyższy (52,4 mln na 2024 rok) niż na początku kadencji Bańki (39,3 mln na 2020 rok).