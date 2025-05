Kodeks dobrych praktyk. „Wysokość wsparcia będzie przedmiotem dyskusji"

O ile sponsorowanie przez SSP całych związków sportowych czy rozgrywek raczej rzadko wzbudza kontrowersje, to inaczej jest w przypadku działania na rzecz konkretnego klubu. Kibice klubów pozbawionych takiego publicznego wsparcia uważają, że to nie fair. Wytyczne nie zamknęły furtki do takich działań.

Takim głosom oczywiście trudno się dziwić. Pamiętajmy jednak o tym, że celem spółki w takiej sytuacji może nie być zysk, a chęć zyskania akceptacji przez lokalną społeczność. Mówimy tu o działaniach na pograniczu CSR, czyli społecznej odpowiedzialnej biznesu, które mogą być przydatne np. w przypadku spółek górniczych. W takiej sytuacji mówimy o zupełnie innej grupie docelowej niż w przypadku „bardziej sprawiedliwego” sponsorowania całej ligi. Teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że spółka zechce działać na rzecz obu grup, czyli wspierając klub lokalnie i walcząc o szersze dotarcie przez sponsoring całej ligi, ale w takiej sytuacji może się pojawić dyskusja o konflikcie interesów.

Sam jestem zwolennikiem, by Spółki Skarbu Państwa w obszarze sponsoringu działały na podobnych zasadach jak inne spółki z danej branży, by konkurowały na rynku działań wspierania marketingu. Jeśli mamy dwie sieci stacji benzynowych z podobnymi cenami paliwa i w podobnej odległości, to klient wybierze tę, do której ma większą sympatię. Może o tym decydować serwowana lepsza czy gorsza kawa, ale mogą to być też inne skojarzenia. A do budowania pozytywnych emocji może służyć właśnie wizerunek znanych, wspieranych przez daną spółkę sportowców. Przy czym jest jasne, że spółki z udziałem Skarbu Państwa każdą wydaną złotówkę powinny oglądać szczególnie uważnie.

W przeszłości jako polityczne bywały traktowane decyzje np. o wejściu państwowej spółki w rolę sponsora tytularnego stadionu piłkarskiego. Na ile taka decyzja może mieć sens z marketingowego punktu widzenia? Kibice z natury podchodzą do takich działań z rezerwą, w ich rozmowach „na żywo” czy w mediach społecznościowych nazwy sponsorów tytularnych raczej są pomijane.

Mimo wszystko musimy mieć świadomość, że większość ludzi konsumuje informację przez wzrok. Jeśli logo jest eksponowane na stadionie i tysiące osób widzi je z trybun, a wielokrotnie więcej w transmisji telewizyjnej, to skojarzenie siłą rzeczy jest budowane. Zdaję sobie jednak sprawę, że niektóre decyzje w przeszłości mogły nie być podejmowane na podstawie wnikliwej analizy czy jako element strategii, a po telefonie typu „Józek, pomóż”.

Kodeks rekomenduje większą niż do tej pory transparentność, sprawozdania mają zawierać informacje o wartości zawieranych umów sponsoringu.

Na pewno wysokość wsparcia będzie przedmiotem dyskusji Polaków, może rozbudzać emocje kibiców, wyniki sportowców będą przeliczane na nakłady z publicznej kasy itd., to może oznaczać zwiększenie presji na zawodnikach. W kodeksie jest też mowa o dużo większej „papierologii” po stronie podmiotu sponsorowanego, co w przypadku sportowców indywidualnych może wiązać się nawet z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby do tego typu działań administracyjnych. Ale skoro mówimy o pieniądzach publicznych, to wszystko raczej odpowiednie rekomendacje.