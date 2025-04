Wiele wskazuje na to, że zaplanowane na 29 maja wybory, do których dojdzie podczas posiedzenie zarządu WADA, nie przyniosą w antydopingowych władzach rewolucji. Bańka jako jedyny kandyduje na stanowisko przewodniczącego. Jedyną kandydatką do roli jego zastępczyni jest z kolei obecna wiceszefowa WADA Yang Yang.

Chętni – zgodnie z ogłoszeniem z 2 grudnia - mogli zgłaszać się do 31 stycznia. Aby aplikacja była ważna, należało dostarczyć formularz zgłoszeniowy, dwa formularze nominacyjne (podpisane przez przedstawicieli MKOl i Rządów) oraz Deklarację Niezależności. Następnie Niezależny Komitet Nominacyjny przeanalizował zgłoszenia i 28 marca przekazał Zarządowi dokumentację kandydatów.

Kto zostanie szefem WADA? Witold Bańka jedynym kandydatem

Głosowanie odbędzie się podczas wirtualnego posiedzenia Zarządu WADA. Wybór przewodniczącego i jego zastępczyni wymaga większości dwóch trzecich. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Bańka i Yang, jako ubiegający się o reelekcję, nie wezmą udziału w głosowaniu. Ich obecna kadencja formalnie wygasa 31 grudnia 2025 roku.

Bańka i Yang, w przypadku reelekcji, pozostaną na stanowiskach do 31 grudnia 2028 roku. Wydaje się, że głosowanie będzie formalnością. Obie kandydatury zyskały bowiem jednogłośne poparcie grudniowego Szczytu Olimpijskiego, a więc m. in. przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasa Bacha oraz jego następczyni Kirsty Coventry.