Zielony ład w kolarstwie. Tlenek węgla oficjalnie zakazany

Tlenek węgla, który w nadmiarze jest szkodliwy, kolarze mogli wdychać po to, aby dokonywać pomiarów krytycznych parametrów krwi. Gaz dobrze wiąże się z hemoglobiną i pozwala na zwiększenie jej poziomu, co polepsza transport tlenu w organizmie. Podsumowując – metoda przyczynia się do poprawy wydolności.

Jest i druga strona medalu. Tlenek węgla nadal może wywołać negatywne skutki dla zdrowia.

Jakie zmiany i dlaczego wprowadziło UCI?

UCI wzięła pod uwagę ten drugi aspekt w myśl zasady: „po pierwsze nie szkodzić”. W komunikacie prasowym wskazała na możliwe konsekwencje stosowania ryzykownej inhalacji. „Wielokrotne wdychanie może prowadzić do ostrych i przewlekłych problemów zdrowotnych takich jak: bóle głowy, nudności, zawroty głowy, dezorientacja. W każdej chwili tej objawy mogą się pogorszyć i doprowadzić do ataków serca, napadów padaczki, paraliżu, utraty przytomności”.

Federacja wprowadziła zakaz, który będzie obowiązywał od 10 lutego 2025 roku. Obostrzenia dotyczą „wszystkich posiadaczy licencji, drużyn czy podmiotów podlegających przepisom UCI”. Inhalacje pozostaną dozwolone w placówce medycznej i odpowiadać za nie będzie „lekarz doświadczony z obchodzeniem się z gazem w celach medycznych”.

Metodę będzie można zastosować teraz wyłącznie w celu zmierzenia całkowitej masy hemoglobiny. Powtórna inhalacja jest możliwa dopiero dwa tygodnie po pierwszym pomiarze. Ponadto przepisy zabraniają posiadania poza placówką medyczną respiratorów służących do pomiarów stężenia CO2.