Legia wygrała Puchar Polski po emocjonującym finale z Pogonią Szczecin (4:3). Tym samym piłkarze z Warszawy uratowali sezon na polskim „podwórku”, bo w Ekstraklasie zawodzą – w przeciwieństwie do świetnych występów w Lidze Konferencji. To właśnie m.in. za sprawą dotarcia do ćwierćfinału tych rozgrywek przez Legię (i Jagiellonię), w sezonie 2026/2027 w eliminacjach Ligi Mistrzów wystartują dwa polskie zespoły, a w sumie do gier w Europie wystawimy rekordowych pięć ekip.

Najpierw jednak trwa walka o reprezentowanie Polski w Europie w najbliższym sezonie (2025/2026). To prawo uzyskają trzy najlepsze drużyny Ekstraklasy (na ten moment to kolejno Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok) oraz zwycięzca Pucharu Polski, a więc Legia.

W ilu rundach eliminacji Ligi Europy będzie musiała grać Legia?

Wszystko wskazuje na to, że Legia rozpocznie grę w eliminacjach Ligi Europy od pierwszej rundy, choć jest cień szansy na to, że wystartuje dopiero od drugiej (zależy to od triumfatorów europejskich pucharów oraz rozstrzygnięć w kilku ligach). Najbardziej prawdopodobny wariant zakłada jednak walkę Legii o Ligę Europy w czterech rundach eliminacji, ale szczególnie ważne jest to, że w każdej z nich warszawski zespół powinien być rozstawiony (a więc dolosowany do niego zostanie rywal słabszy w klubowym rankingu UEFA).