Liga Konferencji. Wielkie nerwy Legii i Jagiellonii. Czy spotkają się w 1/8 finału?

W tamtym momencie mecze były rozgrywane na wszystkich boiskach z wyjątkiem spotkania... Djurgårdens – Legia. Gra została przerwana na kilkanaście minut po odpaleniu rac przez szwedzkich kibiców już w 4. minucie. Zadymienie było tak wielkie, że sędzia doliczył do pierwszej połowy aż 16 minut, a ostatecznie było ich jeszcze więcej. Legia do przerwy grała słabo, a dwa razy, gdy zostawiła rywalom dużo miejsca do strzału z centralnej części przed polem karnym, skończyło się to golami (Nguen w 24. minucie i Hummet w dodatkowym czasie).

Przewaga Legii w tabeli wydawała się jednak bezpieczna, co innego – balansującej na krawędzi Jagiellonii. Białostoczanie grali niepewnie w obronie i bez werwy w ataku. Do przerwy byli więc poza czołową ósemką - co prawda wyprzedzili zbierający baty z Chelsea irlandzki Shamrock Rovers, ale w tabeli – oprócz rywali Legii – minęły ich takie zespoły jak niemiecki Heidenheim i austriacki Rapid Wiedeń.

Tabela Ligi Konferencji: Legia w 1/8 finału, Jagiellonia w barażu

Po przerwie gola dla Legii strzelił Paweł Wszołek, ale za sprawą wyników innych spotkań był moment, że Legia musiała drżeć o pozostanie w czołowej ósemce. W związku z opóźnieniem przez zadymienie, jej fani, gdy kończył się mecz w Szwecji (ostatecznie przegrany 1:3), wiedzieli już, że top 8 uda się utrzymać i warszawianie do 1/8 finału Ligi Konferencji awansują bezpośrednio.

Jagiellonia za to – w drugiej połowie jeszcze bardziej nerwowa zarówno w defensywie, jak i w ofensywie – przez większość czasu była „pod kreską”. Około 75-77. minuty, za sprawą m.in. gola Krzysztofa Piątka dla Basaksehisporu przeciw Cercle Brugge oraz straty bramki przez Heidenheim, Jagiellonia wróciła do czołowej ósemki. Belgowie jednak wyrównali i wyrzucili mistrzów Polski z czołowej ósemki.

Ostatecznie Legia zajęła 7. miejsce i ma bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Dziewiąta Jagiellonia wystąpi w 1/16 finału, a więc barażu o 1/8 finału.