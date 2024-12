Liga Konferencji. Legia i Jagiellonia walczą o awans do fazy pucharowej

Piłkarze Legii i Jagiellonii dopiero w poprzedniej kolejce doznali pierwszych porażek w europejskich pucharach (odpowiednio z Lugano i Mladą Boleslav), ale nadal mają los w swoich rękach.

Legia zajmuje w tabeli czwartą pozycję i w najgorszym przypadku wystąpi w barażach jako zespół rozstawiony, Jagiellonia jest ósma i też pewna co najmniej play-offów.

Liga Konferencji. Legia i Jagiellonia blisko awansu do 1/8 finału

W czwartek obaj nasi pucharowicze zagrają jednak o pełną pulę, czyli miejsce w ósemce, które gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału (na razie w tym gronie jest tylko Chelsea). Nie muszą oglądać się na rywali, wystarczy, że wygrają.

- Gdyby ktoś nam rok temu powiedział, że będziemy w takiej sytuacji jak teraz i jeszcze w ostatnim meczu będziemy mieć szansę powalczyć, by bezpośrednio wejść do 1/8 finału, na pewno wzięlibyśmy to w ciemno - mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.