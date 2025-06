Klubowe mistrzostwa świata. Rusza faza pucharowa, Leo Messi kontra PSG

Do rundy pucharowej awansowało 9 z 12 europejskich drużyn, co nie jest zaskoczeniem. Siłę potwierdziły także zespoły z Brazylii - cała czwórka zameldowała się w 1/8 finału. Co najmniej jeden z nich awansuje dalej, bo Palmeiras i Botafogo zmierzą się ze sobą. Flamengo trafiło z kolei na Bayern Monachium, a Fluminense na Inter Mediolan.

Stawkę uzupełniły Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej, Monterrey z Meksyku oraz reprezentant gospodarzy Inter Miami. I właśnie starcie amerykańskiej ekipy z Paris Saint-Germain zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń rundy.

PSG - Inter Miami. Hit 1/8 finału klubowych mistrzostw świata

Wszystko ze względu na Davida Beckhama i Leo Messiego. Obaj byli kiedyś gwiazdami PSG, a teraz są twarzami projektu w Miami. Pierwszy jest właścicielem klubu, drugi liderem zespołu, w którym grają też m.in. Sergio Busquets, Jordi Alba i Luis Suarez.

Messi z pomocą byłych kompanów z Barcelony ma poprowadzić Inter do sukcesów. Jego pobyt w Paryżu zakończył się sporym niedosytem. PSG zyskało pod względem wizerunkowym i marketingowym, ale Ligę Mistrzów wygrało dopiero, gdy odszedł on oraz Neymar i Kylian Mbappe.