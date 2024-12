Koniec wspaniałej passy Legii w Lidze Konferencji. Co z awansem do 1/8 finału?

W kolejnych minutach to Szwajcarzy byli bliżej trzeciego gola niż legioniści wyrównania. Tym bardziej, że w doliczonym czasie gry drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Radovan Pankov.

Co dalej z Legią w Lidze Konferencji?

Legia skończy grę w tej fazie Ligi Konferencji za tydzień, meczem ze szwedzkim Djurgårdens IF (czwartek 19 grudnia o godz. 21). Lugano po tym zwycięstwie zrównało się punktami z Legią, a bilansem bramkowym wyprzedziła ją włoska Fiorentina. Dwanaście wcześniej zdobytych punktów daje jej pewny baraż o 1/8 finału Ligi Konferencji (wchodzą do niego zespoły z miejsc 9.-24.), a bezpośredni awans do niej jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobny (top 8).

Wspomniane baraże (inaczej 1/16 finału) odbędą się 13 i 20 lutego. Mecze 1/8 finału Ligi Konferencji – 6 i 13 marca 2025 r.

Legia – Lugano 1:2 (1:1) [WIDEO]

Gol na 1:0 – Morishita (11. minuta)