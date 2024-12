Wielki sport w 2025 roku. Co dalej z WADA i systemem antydopingowym?

Brak wiary w uczciwość sygnatariuszy Światowego Kodeksu Antydopingowego stawia pod znakiem zapytania jego fundamenty

WADA postępowała zgodnie z procedurami, co potwierdził zatrudniony przez nią, ale formalnie niezależny prokurator Eric Cottier. Zarówno tymczasowe zawieszenie zawodników, jak i ewentualne publiczne poinformowanie o sprawie było kompetencją CHINADA, a wątpliwości może budzić tak naprawdę głównie weryfikacja wiarygodności śledztwa przeprowadzonego przez chińską bezpiekę.

System opiera się na procedurach, których często nie znają ci kwestionujący postępowanie jego organów, oraz wzajemnym zaufaniu i współdziałaniu lokalnych agencji ze służbami. Brak wiary w uczciwość sygnatariuszy Światowego Kodeksu Antydopingowego stawia pod znakiem zapytania jego fundamenty. Nieznajomość procedur każe zaś zastanowić się zarówno nad poziomem edukacji, jak i kształtem samych przepisów – zwłaszcza w kontekście transparentności oraz równości szans.

Co przypadek Igi Świątek mówi o systemie antydopingowym?

To wątpliwości, które pojawiły się także przy pozytywnych wynikach kontroli antydopingowych u Igi Świątek (trimetazydyna w leku z melatoniną) oraz Jannika Sinnera (klostebol z maści użytej na skaleczenie przez jego fizjoterapeutę). Polka i Włoch byli tymczasowo zawieszeni, ale na krótko, a świat tenisa dowiedział się o ich przypadkach dopiero po rozstrzygnięciu sprawy.

Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, a Świątek oraz Sinner mieli środki – nasza zawodniczka mówiła o 70 tys. dolarów na obsługę prawną oraz 15 tys. na testy oraz ekspertyzy – aby w trybie błyskawicznym odnieść się do sprawy i przygotować dowody niewinności, co wpłynęło na długość postępowania. Tenisistom uboższym jest o to znacznie trudniej, co rodzi pytanie, czy da się tak skorygować procedury dotyczące tymczasowego zawieszenia, aby wzmocnić równość wobec prawa.