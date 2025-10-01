Liga Mistrzów. Barcelona – PSG: obrońcy trofeum wygrali rzutem na taśmę

Aktualizacja: 02.10.2025 01:02 Publikacja: 01.10.2025 23:33
Foto: Reuters, Albert Gea
Liczyliśmy na to, że od pierwszych minut w Barcelonie zagra dwóch Polaków i w podstawowym składzie obok Wojciecha Szczęsnego, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię, zobaczymy też Roberta Lewandowskiego.
Spełniły się jednak przewidywania hiszpańskiej prasy, że Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres. To właśnie on trafił na 1:0 po efektownej akcji zespołu i asyście Marcusa Rashforda.
Katalończycy z prowadzenia cieszyli się jednak tylko kilkanaście minut, bo obrona nie upilnowała 19-letniego Senny'ego Mayulu, a ten pokonał Szczęsnego jeszcze przed przerwą.
Mayulu zagrał w ataku pod nieobecność Ousmane'a Dembele. Zdobywca Złotej Piłki leczy kontuzję, podobnie jak Chwicza Kwaracchelia. A nastoletni Francuz, rozgrywający szósty mecz w Lidze Mistrzów, strzelił w niej trzeciego gola.
Swojego dorobku w Champions League nie powiększył Lewandowski. Polski napastnik pojawił się na murawie w 72. minucie (za Rashforda). Jak się później okazało, lepszą zmianę niż Hansi Flick przeprowadził Luis Enrique. Posłał na boisko Goncalo Ramosa, który w jednej z ostatnich akcji pokonał z bliska Szczęsnego. To pierwsza porażka Barcelony w tym sezonie.
Paryżanie po dwóch kolejkach mają komplet punktów. Strat w Lidze Mistrzów nie poniósł jeszcze także m.in. Karabach Agdam. Zespół Mateusza Kochalskiego dwa tygodnie temu pokonał w Lizbonie Benficę 3:2, a teraz wygrał 2:0 z FC Kopenhaga.
Czytaj więcej
Chelsea pokonała Benfikę Lizbona 1:0. Sentymentalna podróż Jose Mourinho zakończona niepowodzenie...
Polski bramkarz miał udział przy drugim golu, długim podaniem rozpoczął akcję, po której gospodarze podwyższyli wynik. Kto wie, może Kochalski zwróci na siebie uwagę selekcjonera. W piątek Jan Urban wyśle powołania na mecze z Nową Zelandią (towarzyski, 9 października w Chorzowie) i Litwą (eliminacje mundialu, trzy dni później na wyjeździe).
Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0:4
Karabach Agdam – FC Kopenhaga 2:0
Barcelona – Paris Saint-Germain 1:2
Arsenal – Olympiakos Pireus 2:0
Villarreal – Juventus Turyn 2:2
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1
Monaco – Manchester City 2:2
Napoli – Sporting Lizbona 2:1
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1:1
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Liczyliśmy na to, że od pierwszych minut w Barcelonie zagra dwóch Polaków i w podstawowym składzie obok Wojciecha Szczęsnego, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię, zobaczymy też Roberta Lewandowskiego.
Spełniły się jednak przewidywania hiszpańskiej prasy, że Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres. To właśnie on trafił na 1:0 po efektownej akcji zespołu i asyście Marcusa Rashforda.
Przed nami największy w historii weekend biegowy w stolicy. Na starcie 47. Nationale Nederlanden Maratonu Warsza...
Na najbliższej sesji Rady Warszawy, 16 października, radni będą debatować o finansowaniu modernizacji terenu klu...
Cztery firmy, które zgłosiły chęć zostania partnerem prywatnym dla projektu „Modernizacja, rozbudowa i zagospoda...
Hulk Hogan, gwiazda profesjonalnego wrestlingu i symbol popkultury rozpoznawalny na całym świecie, zmarł w czwar...
17 lipca Felix Baumgartner zginął tragicznie w wieku 56 lat podczas wypadku paralotniarskiego w Porto Sant’Elpid...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas