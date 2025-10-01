Liga Mistrzów. Barcelona – PSG: obrońcy trofeum wygrali rzutem na taśmę

Liczyliśmy na to, że od pierwszych minut w Barcelonie zagra dwóch Polaków i w podstawowym składzie obok Wojciecha Szczęsnego, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię, zobaczymy też Roberta Lewandowskiego.

Spełniły się jednak przewidywania hiszpańskiej prasy, że Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres. To właśnie on trafił na 1:0 po efektownej akcji zespołu i asyście Marcusa Rashforda.

Barcelona – PSG. Grali Szczęsny i Lewandowski

Katalończycy z prowadzenia cieszyli się jednak tylko kilkanaście minut, bo obrona nie upilnowała 19-letniego Senny'ego Mayulu, a ten pokonał Szczęsnego jeszcze przed przerwą.

Mayulu zagrał w ataku pod nieobecność Ousmane'a Dembele. Zdobywca Złotej Piłki leczy kontuzję, podobnie jak Chwicza Kwaracchelia. A nastoletni Francuz, rozgrywający szósty mecz w Lidze Mistrzów, strzelił w niej trzeciego gola.