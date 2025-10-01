Reklama

Liga Mistrzów. Barcelona – PSG: obrońcy trofeum wygrali rzutem na taśmę

Barcelona prowadziła z Paris Saint-Germain, ale przegrała 1:2, tracąc bramkę w samej końcówce meczu. Wojciech Szczęsny był bez szans. Robert Lewandowski grał kilkanaście minut.

Publikacja: 01.10.2025 23:33

Liga Mistrzów. Barcelona – PSG: obrońcy trofeum wygrali rzutem na taśmę

Foto: Reuters, Albert Gea

Tomasz Wacławek

Liczyliśmy na to, że od pierwszych minut w Barcelonie zagra dwóch Polaków i w podstawowym składzie obok Wojciecha Szczęsnego, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię, zobaczymy też Roberta Lewandowskiego.

Spełniły się jednak przewidywania hiszpańskiej prasy, że Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres. To właśnie on trafił na 1:0 po efektownej akcji zespołu i asyście Marcusa Rashforda.

Barcelona – PSG. Grali Szczęsny i Lewandowski

Katalończycy z prowadzenia cieszyli się jednak tylko kilkanaście minut, bo obrona nie upilnowała 19-letniego Senny'ego Mayulu, a ten pokonał Szczęsnego jeszcze przed przerwą.

Mayulu zagrał w ataku pod nieobecność Ousmane'a Dembele. Zdobywca Złotej Piłki leczy kontuzję, podobnie jak Chwicza Kwaracchelia. A nastoletni Francuz, rozgrywający szósty mecz w Lidze Mistrzów, strzelił w niej trzeciego gola.

Reklama
Reklama

Swojego dorobku w Champions League nie powiększył Lewandowski. Polski napastnik pojawił się na murawie w 72. minucie (za Rashforda). Jak się później okazało, lepszą zmianę niż Hansi Flick przeprowadził Luis Enrique. Posłał na boisko Goncalo Ramosa, który w jednej z ostatnich akcji pokonał z bliska Szczęsnego. To pierwsza porażka Barcelony w tym sezonie.

Czy Mateusz Kochalski zasłużył na powołanie do kadry?

Paryżanie po dwóch kolejkach mają komplet punktów. Strat w Lidze Mistrzów nie poniósł jeszcze także m.in. Karabach Agdam. Zespół Mateusza Kochalskiego dwa tygodnie temu pokonał w Lizbonie Benficę 3:2, a teraz wygrał 2:0 z FC Kopenhaga.

Czytaj więcej

Jose Mourinho znów na Stamford Bridge
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Nieudany powrót Jose Mourinho do Londynu, Chelsea lepsza od Benfiki

Polski bramkarz miał udział przy drugim golu, długim podaniem rozpoczął akcję, po której gospodarze podwyższyli wynik. Kto wie, może Kochalski zwróci na siebie uwagę selekcjonera. W piątek Jan Urban wyśle powołania na mecze z Nową Zelandią (towarzyski, 9 października w Chorzowie) i Litwą (eliminacje mundialu, trzy dni później na wyjeździe).

LIGA MISTRZÓW – 2. KOLEJKA

Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0:4

Karabach Agdam – FC Kopenhaga 2:0

Reklama
Reklama

Barcelona – Paris Saint-Germain 1:2

Arsenal – Olympiakos Pireus 2:0

Villarreal – Juventus Turyn 2:2

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1

Monaco – Manchester City 2:2

Napoli – Sporting Lizbona 2:1

Reklama
Reklama

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1:1

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Kluby piłkarskie PSG FC Barcelona

Liczyliśmy na to, że od pierwszych minut w Barcelonie zagra dwóch Polaków i w podstawowym składzie obok Wojciecha Szczęsnego, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię, zobaczymy też Roberta Lewandowskiego.

Spełniły się jednak przewidywania hiszpańskiej prasy, że Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres. To właśnie on trafił na 1:0 po efektownej akcji zespołu i asyście Marcusa Rashforda.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Na starcie 47. edycji maratonu w Warszawie stanie rekordowa liczba zawodniczek i zawodników
Sport
Warszawa biegnie po rekord. W niedzielę odbędzie się 47. Nationale Nederlanden Maraton Warszawski
Wizualizacja I nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Polonii autorstwa pracowni JSK Arch
Sport
Znajdą się pieniądze na modernizację Polonii? Los inwestycji w rękach radnych
Z apelem do władz Warszawy o niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu „modernizacji obiektów
Sport
Stadion Polonii: ratusz poprosi cztery firmy o złożenie ofert
Hulk Hogan rozdziera koszulę podczas wiecu republikańskiego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa w
Sport
Zmarł Hulk Hogan, ikona i popularyzator wrestlingu
Felix Baumgartner
Sport
Nie żyje Felix Baumgartner, legenda sportów ekstremalnych
Reklama
Reklama
e-Wydanie