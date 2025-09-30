Liga Mistrzów. Nieudany powrót Jose Mourinho do Londynu, Chelsea lepsza od Benfiki

Aktualizacja: 01.10.2025 05:38 Publikacja: 30.09.2025 23:37
Jose Mourinho znów na Stamford Bridge
Foto: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Ten mecz wzbudzał duże emocje, bo na Stamford Bridge przyjeżdżał człowiek, który odcisnął na Chelsea silne piętno. To Jose Mourinho zaczął wprowadzać londyńską drużynę w XXI wieku na piłkarskie salony.
Przez jednych był kochany, przez innych znienawidzony, ale nikogo nie pozostawiał obojętnym. Tak jest zresztą do dziś. Choć Mourinho stracił nieco dawny blask, ostatnio został zwolniony z Fenerbahce Stambuł, to szybko znalazł nowego pracodawcę i wrócił do Benfiki, w której zaczynał trenerską karierę.
Czytaj więcej
Mecz Barcelony z Paris Saint-Germain to jeden z największych hitów jesieni w Lidze Mistrzów. Wojc...
– Chelsea to maszyna do wygrywania, która w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat nie wywalczyła ani jednego trofeum. Dopóki ktoś nie zdobędzie z nią czterech tytułów mistrzowskich, pozostaję najlepszym trenerem w jej historii – chwalił się w swoim stylu Portugalczyk. – Pomogłem jej stać się większą Chelsea, a ona pomogła mi stać się większym Jose. Zawsze będę niebieski.
We wtorkowy wieczór Mourinho został ciepło przywitany przez trybuny, kibice bili mu brawo, skandowali jego nazwisko, a on odwzajemniał się, posyłając im pozdrowienia i całusy.
Na 90 minut sentymenty trzeba było jednak odłożyć na bok. Na boisku lepsza o jedno trafienie okazała się Chelsea, ale było to trafienie samobójcze Richarda Riosa. Benfica potrafiła się postawić faworytom. Widać, że Mourinho tchnął w piłkarzy wiarę.
Galatasaray - Liverpool. Bramkę z rzutu karnego zdobył Victor Osimhen
Foto: REUTERS/Murad Sezer
Do sensacji doszło w Stambule. Galatasaray pokonał 1:0 Liverpool. Jedynego gola strzelił z rzutu karnego Victor Osimhen. Mistrz Anglii miał 75 minut na odwrócenie losów rywalizacji, ale bił głową w mur i wraca bez punktów.
Lekcję futbolu otrzymali we wtorek debiutanci. Pafos przegrał u siebie 1:5 z Bayernem Monachium, a Kajrat Ałmaty – 0:5 z Realem.
Czytaj więcej
Lech, Legia, Jagiellonia i Raków zaczynają w czwartek rywalizację w Lidze Konferencji. Te rozgryw...
Daleka podróż nie odbiła się na formie Królewskich. Wygrali w Kazachstanie wysoko, jakby chcieli pokazać, że derbowa klęska z Atletico (2:5) była wypadkiem przy pracy. Hat tricka zdobył Kylian Mbappe.
Kajrat Ałmaty – Real Madryt 0:5
Atalanta Bergamo – Club Brugge 2:1
Chelsea – Benfica Lizbona 1:0
Pafos – Bayern Monachium 1:5
Inter Mediolan – Slavia Praga 3:0
Atletico Madryt – Eintracht Frankfurt 5:1
Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2:2
Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam 4:0
Galatasaray Stambuł – Liverpool 1:0
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ten mecz wzbudzał duże emocje, bo na Stamford Bridge przyjeżdżał człowiek, który odcisnął na Chelsea silne piętno. To Jose Mourinho zaczął wprowadzać londyńską drużynę w XXI wieku na piłkarskie salony.
Przez jednych był kochany, przez innych znienawidzony, ale nikogo nie pozostawiał obojętnym. Tak jest zresztą do dziś. Choć Mourinho stracił nieco dawny blask, ostatnio został zwolniony z Fenerbahce Stambuł, to szybko znalazł nowego pracodawcę i wrócił do Benfiki, w której zaczynał trenerską karierę.
Lech, Legia, Jagiellonia i Raków zaczynają w czwartek rywalizację w Lidze Konferencji. Te rozgrywki były w Polsc...
Mecz Barcelony z Paris Saint-Germain to jeden z największych hitów jesieni w Lidze Mistrzów. Wojciecha Szczęsneg...
Pierwszy w tym sezonie mecz Wojciecha Szczęsnego zakończył się zwycięstwem Barcelony. Katalończycy pokonali 2:1...
Barcelona przegrywała z beniaminkiem z Oviedo, ale zdołała zwyciężyć 3:1. Przyczynił się do tego Robert Lewandow...
Ousmane Dembele na futbolowy szczyt szedł krętymi ścieżkami. Choć od dawna uważany był za wielki talent, dopiero...
Nagrodę najlepszego piłkarza na świecie za poprzedni sezon podczas gali "France Football" w Paryżu odebrał Ousma...
Barcelona zaczęła sezon Ligi Mistrzów od zwycięstwa 2:1 w Newcastle. Robert Lewandowski w końcu znalazł się w wy...
Jose Mourinho wraca na piłkarskie salony. Bez pracy był tylko przez trzy tygodnie. Poprowadzi Benfikę Lizbona, w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas