Historia lubi się powtarzać. Szczęsny przerwał emeryturę, by zastąpić w Barcelonie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, na swoją szansę czekał kilka miesięcy, ale gdy już zmienił Inakiego Penę, to miejsca w bramce nie oddał.

Teraz, kiedy przedłużał umowę z katalońskim klubem, przystał na rolę rezerwowego. Barcelona sprowadziła latem z Espanyolu ponad dekadę młodszego Joana Garcię i to on miał być numer jeden. 24-letni Hiszpan doznał jednak kontuzji, przeszedł zabieg artroskopii kolana i wypadł z gry na co najmniej miesiąc. I to akurat w najgorętszym momencie jesieni.

Barcelona – PSG. Czy Robert Lewandowski będzie w wyjściowym składzie?

Szczęsny będzie miał więc okazję zagrać przeciw broniącemu trofeum w Lidze Mistrzów PSG, ale może także wystąpi w pierwszym w tym sezonie starciu Barcelony z Realem Madryt (26 października).

Bilans w El Clasico ma na razie idealny: trzy występy, trzy zwycięstwa (w lidze oraz finałach Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii) – w zdobyciu tego ostatniego trofeum nie przeszkodziła nawet czerwona kartka.