Historia lubi się powtarzać. Wojciech Szczęsny znów w bramce Barcelony, w środę zagra z PSG

Mecz Barcelony z Paris Saint-Germain to jeden z największych hitów jesieni w Lidze Mistrzów. Wojciecha Szczęsnego czeka w środę pracowity wieczór.

Publikacja: 01.10.2025 05:06

Wojciech Szczęsny zastąpił w bramce Barcelony kontuzjowane- go Joana Garcię

Wojciech Szczęsny zastąpił w bramce Barcelony kontuzjowane- go Joana Garcię

Foto: REUTERS/ALBERT GEA

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto zajmie miejsce w bramce Barcelony podczas meczu z PSG?
  • Jak przebiegała kariera Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie i jakie zmiany zaszły w składzie zespołu?
  • Jakie są oczekiwania względem najbliższego meczu Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów?
  • Jak Robert Lewandowski zdobył miano superrezerwowego i jaki jest jego status przed meczem z PSG?

Historia lubi się powtarzać. Szczęsny przerwał emeryturę, by zastąpić w Barcelonie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, na swoją szansę czekał kilka miesięcy, ale gdy już zmienił Inakiego Penę, to miejsca w bramce nie oddał.

Teraz, kiedy przedłużał umowę z katalońskim klubem, przystał na rolę rezerwowego. Barcelona sprowadziła latem z Espanyolu ponad dekadę młodszego Joana Garcię i to on miał być numer jeden. 24-letni Hiszpan doznał jednak kontuzji, przeszedł zabieg artroskopii kolana i wypadł z gry na co najmniej miesiąc. I to akurat w najgorętszym momencie jesieni.

Barcelona – PSG. Czy Robert Lewandowski będzie w wyjściowym składzie? 

Szczęsny będzie miał więc okazję zagrać przeciw broniącemu trofeum w Lidze Mistrzów PSG, ale może także wystąpi w pierwszym w tym sezonie starciu Barcelony z Realem Madryt (26 października).

Bilans w El Clasico ma na razie idealny: trzy występy, trzy zwycięstwa (w lidze oraz finałach Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii) – w zdobyciu tego ostatniego trofeum nie przeszkodziła nawet czerwona kartka.

Ousmane Dembele
Piłka nożna
Ousmane Dembele ze Złotą Piłką. Ferrari wyjechało z garażu

Trener Hansi Flick przyznał niedawno, że nie martwi się o obsadę bramki, bo ze Szczęsnym drużyna wygrywała w ubiegłym sezonie prawie każdy mecz. Jedynych porażek doznała w Champions League.

Passa została podtrzymana w niedzielę. Barcelona pokonała 2:1 Real Sociedad San Sebastian. Polak nie miał zbyt wiele pracy, a bohaterem wieczoru został Robert Lewandowski, który strzelił decydującego gola.

Dla Lewandowskiego był to powrót do wyjściowej jedenastki, bo w tym sezonie wchodzi na boisko raczej z ławki i – jak zdążyła go już nazwać hiszpańska prasa – stał się superrezerwowym (według ostatnich doniesień interesować się ma nim Milan). Czy od początku zagra również przeciw PSG? Tu zdania są podzielone.

Barcelona i PSG zmagają się z kontuzjami. Kto nie zagra?

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Katalończycy wyprzedzili w ligowej tabeli Real. Obrona tytułu jest dla nich oczywiście ważna, ale priorytetem pozostaje sukces w Europie. W poprzednim sezonie na drodze stanął Inter Mediolan, który później w finale dostał lanie od PSG (0:5).

To była egzekucja. Nie dowiemy się, jak wyglądałby ten wieczór, gdyby doszło do wymarzonego przez większość kibiców finału z udziałem Katalończyków i paryżan. Ale nic straconego. Cała Europa liczy na to, że kawał dobrego futbolu zobaczymy w środę. Może to nawet lepiej dla widowiska, bo żadna z drużyn nie będzie się bała zaryzykować.

Czytaj więcej

Jose Mourinho
Piłka nożna
Magia Jose Mourinho nadal działa. Zostanie trenerem Benfiki Lizbona

Szczęsny na pewno nie będzie narzekał na nudę, mimo że PSG będzie musiało sobie radzić bez kontuzjowanego Ousmane'a Dembele, który tydzień temu odebrał Złotą Piłkę, a także bez m.in. Chwiczy Kwaracchelii. Zdrowi są za to Vitinha, Fabian Ruiz i João Neves.

– Moja rehabilitacja przebiega pomyślnie. Wrócę bardzo szybko – przekonuje Dembele, który mecz obejrzy w Katarze (jest poddawany zabiegom w klinice w Dausze).

Szkoda, że nie będzie gotowy na środowy hit. Tym bardziej że w Barcelonie spędził sześć lat kariery. Choć zdobywał tam trofea, to przez problemy zdrowotne nie mógł pokazać pełni swojego talentu. To stało się dopiero po transferze do PSG. Swój potencjał uwolnił całkowicie, gdy do Realu odszedł Kylian Mbappe.

Ta eksplozja formy nie byłaby możliwa, gdyby nie zmiana podejścia i nawyków. Dembele zrozumiał, że na jego postawę wpływ ma też to, co robi poza boiskiem, więc zatrudnił dietetyka oraz fizjoterapeutę i przestał zarywać noce, grając na konsoli.

Za sukcesem Francuza stoi również Luis Enrique. To on tchnął w niego wiarę, że może być liderem i gwiazdą zespołu. Hiszpański trener to kolejna postać, która łączy oba kluby. W 2015 wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów. Minęło dziesięć lat i triumfował z PSG, co było jeszcze większym wyzwaniem.

Kłopoty nie omijają też Barcelony. Wprawdzie wyzdrowiał Lamine Yamal, ale Flick stracił Raphinhę. Mimo wszystko trudno nie wymagać od tego meczu fajerwerków, skoro siedem z dziesięciu czołowych miejsc w ostatnim plebiscycie magazynu „France Football” zajęli zawodnicy PSG i Barcelony.

LIGA MISTRZÓW – 2. KOLEJKA

Środa

Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle United (18.45, Canal+ Extra 2)

Karabach Agdam – FC Kopenhaga (18.45, Canal+ Extra 3)

Barcelona – Paris Saint-Germain (21.00, Canal+ Extra 1)

Arsenal – Olympiakos Pireus (21.00, Canal+ Extra 2)

Villarreal – Juventus Turyn (21.00, Canal+ Extra 3)

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao (21.00, Canal+ 360)

AS Monaco – Manchester City (21.00)

Napoli – Sporting Lizbona (21.00)

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven (21.00)

Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra 4

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Kluby piłkarskie PSG FC Barcelona

Historia lubi się powtarzać. Szczęsny przerwał emeryturę, by zastąpić w Barcelonie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, na swoją szansę czekał kilka miesięcy, ale gdy już zmienił Inakiego Penę, to miejsca w bramce nie oddał.

Teraz, kiedy przedłużał umowę z katalońskim klubem, przystał na rolę rezerwowego. Barcelona sprowadziła latem z Espanyolu ponad dekadę młodszego Joana Garcię i to on miał być numer jeden. 24-letni Hiszpan doznał jednak kontuzji, przeszedł zabieg artroskopii kolana i wypadł z gry na co najmniej miesiąc. I to akurat w najgorętszym momencie jesieni.

