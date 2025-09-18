Magia Jose Mourinho nadal działa. Zostanie trenerem Benfiki Lizbona

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Jose Mourinho ponownie objął stanowisko trenera Benfiki Lizbona?

Jaką rolę w powrocie Mourinho do Benfiki odegrała jego wcześniejsza kariera w tym klubie?

Co skłoniło władze Benfiki do zmiany trenera po porażce z Karabachem Agdam?

Podobno najlepsze scenariusze pisze życie. Trzy tygodnie temu Benfica awansowała do Champions League kosztem Fenerbahce. Po tamtym niepowodzeniu klub ze Stambułu postanowił pozbyć się Jose Mourinho. Teraz o pomoc do Portugalczyka zwrócili się rodacy.

Żeby było jeszcze ciekawiej, Mourinho pierwszy mecz w Lidze Mistrzów rozegra przeciw Chelsea na Stamford Bridge. Pracował tam dwukrotnie, zdobył w sumie trzy tytuły mistrza Anglii i już na dzień dobry nadał sobie przydomek „The Special One”, czyli wyjątkowy.

Jose Mourinho pracował już w Benfice. Odszedł po 10 meczach

Choć do Londynu przychodził już jako triumfator najważniejszych europejskich rozgrywek, to dopiero praca w Anglii była dla niego trampoliną do świata wielkiego futbolu.

Być może mało kto pamięta, ale to właśnie w Benfice Mourinho rozpoczynał swoją trenerską karierę (wcześniej był asystentem Bobby'ego Robsona i Louisa van Gaala w Barcelonie). Od tego czasu minęło już jednak ćwierć wieku. Zresztą przez konflikt z nowym prezesem pracował tam tylko trzy miesiące i poprowadził zespół w zaledwie 10 meczach. Poszło bowiem o przedłużenie kontraktu. Manuel Vilarinho przyznał potem, że żałuje tej decyzji.