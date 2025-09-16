Wróciła Liga Mistrzów. Król z Paryża i wielu pretendentów do tronu

Aktualizacja: 16.09.2025 23:47 Publikacja: 16.09.2025 23:44
Cristian Romero i Guglielmo Vicario
To drugi sezon, w którym rywalizacja w grupach została zastąpiona przez format ligowy. Każda z 36 drużyn rozegra po osiem meczów – cztery u siebie i cztery na wyjeździe.
Walka o awans potrwa aż do stycznia. Osiem najlepszych zespołów zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału, 16 kolejnych zmierzy się w barażach.
W Champions League zadebiutują aż cztery ekipy. Royale Union Saint-Gilloise spisało się wzorowo, pokonując na wyjeździe PSV Eindhoven 3:1. W środę do gry przystąpią Bodo/Glimt i Pafos, a w czwartek – Kajrat Ałmaty, czyli najdalej położona na wschód drużyna, która wystąpi w Lidze Mistrzów. Już w pierwszej kolejce pobije rekord najdłuższej podróży – około 7 tys. km do Lizbony na spotkanie ze Sportingiem.
W przyszłym roku zmieni się godzina finału (30 maja w Budapeszcie). Odbędzie się on już o 18.00. – Choć godzina 21 jest odpowiednia dla meczów rozgrywanych w środku tygodnia, wcześniejsze rozpoczęcie finału oznacza też wcześniejsze zakończenie, nawet jeśli będą potrzebne dogrywka i rzuty karne. To pozwoli kibicom na spędzenie reszty wieczoru z przyjaciółmi i rodziną – tłumaczył szef europejskiej federacji (UEFA) Aleksander Ceferin.
Tytułu broni PSG, ale chętnych, by zepchnąć paryżan z tronu, jest wielu. Przede wszystkim Real Madryt i Manchester City, ale też m.in. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Bayern oraz Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na pokładzie. Katalończycy mieli wielki apetyt na puchar już w poprzednim sezonie, ale w półfinale zatrzymał ich Inter Mediolan.
Już we wtorek zobaczyliśmy na boisku pierwszego z Polaków. To Mateusz Kochalski, który od roku jest bramkarzem Karabachu Agdam.
– Jestem podekscytowany, patrząc na listę naszych konkurentów – zaczynamy z Benfiką w Lizbonie, potem FC Kopenhaga, Athletic Bilbao, Chelsea, Napoli, Ajax, Eintracht Frankfurt, Liverpool. Coś pięknego i nagroda dla mnie za to, że się nie poddawałem w najtrudniejszych momentach – opowiadał w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka”.
Kochalski zagrał w Lizbonie, a jego drużyna sprawiła niespodziankę, pokonując Benficę 3:2, choć przegrywała już 0:2. Najwięcej emocji dostarczył jednak mecz w Turynie. Dzięki dwóm bramkom w doliczonym czasie Juventus zremisował z Borussią Dortmund 4:4.
Polska reprezentacja w Lidze Mistrzów tym razem jest bardzo skromna. W sumie będziemy mieli okazję oglądać co najwyżej sześciu naszych piłkarzy, czyli tylu, ilu w zeszłym sezonie grało w półfinałach.
W tym gronie są Piotr Zieliński i Nicola Zalewski, którzy kilka miesięcy temu świętowali z Interem awans do finału. Pierwszy pozostał w Mediolanie, drugi przeszedł do Atalanty Bergamo, by spędzać więcej czasu na murawie niż na ławce rezerwowych.
Stawkę uzupełnia Dominik Sarapata. 17-letni pomocnik FC Kopenhaga zagrał kilka minut w eliminacjach, teraz czeka na debiut w Champions League.
Wtorek
Athletic Bilbao – Arsenal 0:2
PSV Eindhoven – Royale Union Saint-Gilloise 1:3
Real Madryt – Olympique Marsylia 2:1
Juventus Turyn – Borussia Dortmund 4:4
Benfica Lizbona – Karabach Agdam 2:3
Tottenham – Villarreal 1:0
Środa
Slavia Praga – Bodo/Glimt (18.45, Canal+ Extra 2)
Olympiakos Pireus – Pafos (18.45, Canal+ Extra 3)
Liverpool – Atletico Madryt (21.00, Canal+ Extra 1)
Bayern Monachium – Chelsea (21.00, Canal+ Extra 2)
Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo (21.00, Canal+ Extra 3)
Ajax Amsterdam – Inter Mediolan (21.00, Canal+ 360)
Czwartek
Club Brugge – Monaco (18.45, Canal+ Extra 2)
FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen (18.45, Canal+ Extra 3)
Newcastle United – Barcelona (21.00, Canal+ Extra 1)
Manchester City – Napoli (21.00, Canal+ Extra 2)
Sporting Lizbona – Kajrat Ałmaty (21.00, Canal+ Extra 3)
Eintracht Frankfurt – Galatasaray Stambuł (21.00, Canal+ 360)
Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra 4
