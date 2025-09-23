Aktualizacja: 23.09.2025 18:17 Publikacja: 23.09.2025 15:37
Ousmane Dembele
„To zwycięzca, którego nikt się nie spodziewał, ale którego każdy będzie musiał naśladować” – pisze dziennik „L'Equipe”, dodając, że Dembele zachwycał w ostatnim czasie nie tylko dryblingiem i golami, ale także swoją postawą poza boiskiem. „Pokazał że można się zmienić w wieku 27 lat. To kulminacja fascynującej i pełnej zakrętów historii” – podkreśla największa francuska gazeta sportowa.
Za tę transformację odpowiada przede wszystkim trener PSG Luis Enrique. Dembele nazywa go ojcem, podobnie jak prezesa klubu Nassera Al-Khelaifiego. To Hiszpan, wybrany zresztą na szkoleniowca roku, pomógł mu się stać kompletnym napastnikiem, który nie tylko poluje na bramki, ale kiedy trzeba haruje również w defensywie.
W grudniu Enrique dokonał zmiany taktycznej, przesunął go ze skrzydła na środek ataku. Tam Dembele mógł pokazać pełnię swoich umiejętności.
W zeszłym sezonie Dembele został królem strzelców Ligue 1 (do spółki z Masonem Greenwoodem z Olympique Marsylia), we wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 35 bramek, ale w finale Ligi Mistrzów – wygranym 5:0 z Interem Mediolan – pracował na chwałę innych (zanotował dwie asysty).
To właśnie triumf w Champions League dał mu przewagę w wyścigu o Złotą Piłkę nad Lamine'em Yamalem, cudownym nastolatkiem z Barcelony. Ale w tyle zostawił też przecież takich gigantów jak Mohamed Salah (Liverpool) i Kylian Mbappe (Real Madryt).
Kiedyś sam był takim Yamalem. Do Katalonii trafił w 2017 roku, tuż po 20. urodzinach, jako ogromny talent. Barcelona nie wahała się zapłacić za niego Borussii Dortmund blisko 150 mln euro. Do dziś to trzeci największy transfer w historii futbolu – drożsi pozostają tylko Mbappe i Neymar, za których PSG zapłaciło odpowiednio 180 i 222 mln euro.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten ciężar go przygniótł, bo oczekiwania wobec niego były równie duże jak kwota, którą wydał na niego kataloński klub. Marzył o grze na Camp Nou, bo mógł się uczyć od Leo Messiego i Andresa Iniesty. Poprzeczka wisiała wysoko, a młody Dembele nie spełniał pokładanych w nim nadziei i niektórzy zaczęli już wątpić, czy kiedykolwiek udowodni swoją wartość.
Xavi już w 2021 roku, obejmując Barcelonę, miał powiedzieć, że gdyby wykorzystano właściwie jego potencjał, Dembele mógłby stać się najlepszym piłkarzem na świecie. Sam Francuz opowiadał o sobie w jednym z wywiadów, że jest jak ferrari w budowie.
Na przeszkodzie stawały liczne kontuzje i krnąbrny charakter. Guillem Balague, dziennikarz i autor wielu sportowych książek, pisze na łamach BBC, że „obawy dotyczące dyscypliny i profesjonalizmu sprawiły, że klub przydzielił mu prywatnych kucharzy”. Noce spędzał, grając na konsoli, spóźniał się na treningi, więc był najczęściej karanym zawodnikiem klubu.
Zmienić miał go ślub i narodziny dziecka. Dojrzał, stał się bardziej odpowiedzialny. Zaczął inaczej patrzeć na życie i zrozumiał, że wpływ na jego formę ma również to, co robi poza boiskiem. Zatrudnił dietetyka i fizjoterapeutę.
To był początek przemiany, która dopełniła się w PSG. Gdy Mbappe odszedł do Realu, Dembele usłyszał od szefów klubu: „teraz możesz być egoistą, oczekujemy od ciebie wyłącznie goli, wyluzuj się i podejmuj ryzyko”.
Taka swoboda w działaniu sprawiła, że Francuz uwolnił swój potencjał. Dość powiedzieć, że wcześniej w żadnym z sezonów nie dobił nawet do granicy 20 bramek.
– To niewiarygodne. Brak mi słów. Odebranie tej nagrody z rąk Ronaldinho, legendy futbolu, to wyjątkowe uczucie. Zdobycie Złotej Piłki nie było moim celem, nie śniłem o niej, jednak niesamowite jest to, co osiągnąłem, gdy spojrzy się na nazwiska osób, które ją wcześniej otrzymały. Pracowałem dla zespołu. Moim celem były trofea z drużyną. To indywidualne wyróżnienie, ale zasłużył na nie cały zespół. Wspieraliście mnie w dobrych, jak i złych momentach – mówił Dembele, z trudem powstrzymując łzy.
Głosujący w plebiscycie magazynu „France Football” docenili sukcesy PSG, bo piłkarzy z Paryża w czołowej dziesiątce było aż pięciu. Oprócz Dembele także Vitinha (trzecie miejsce), Achraf Hakimi (szóste), Gianluigi Donnarumma (dziewiąte) i Nuno Mendes (dziesiąte).
Teraz, gdy wygrał już Ligę Mistrzów, Dembele marzy się triumf na przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Był już mistrzem świata (2018), ale półfinał z Belgią (1:0) i finał z Chorwacją (4:2) oglądał wówczas w Rosji z ławki rezerwowych. Jeśli za kilka miesięcy poprowadzi Francję do zwycięstwa, znów stanie się głównym kandydatem do Złotej Piłki.
