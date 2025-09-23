Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki przyczyniły się do zdobycia Złotej Piłki przez Ousmane'a Dembele?

Dlaczego zmiana pozycji na boisku miała kluczowe znaczenie dla sukcesów Dembele?

Co zadecydowało o przewadze Dembele nad innymi kandydatami do Złotej Piłki?

Jakie trudności i przeszkody musiał pokonać Dembele w swojej karierze?

„To zwycięzca, którego nikt się nie spodziewał, ale którego każdy będzie musiał naśladować” – pisze dziennik „L'Equipe”, dodając, że Dembele zachwycał w ostatnim czasie nie tylko dryblingiem i golami, ale także swoją postawą poza boiskiem. „Pokazał że można się zmienić w wieku 27 lat. To kulminacja fascynującej i pełnej zakrętów historii” – podkreśla największa francuska gazeta sportowa.

Za tę transformację odpowiada przede wszystkim trener PSG Luis Enrique. Dembele nazywa go ojcem, podobnie jak prezesa klubu Nassera Al-Khelaifiego. To Hiszpan, wybrany zresztą na szkoleniowca roku, pomógł mu się stać kompletnym napastnikiem, który nie tylko poluje na bramki, ale kiedy trzeba haruje również w defensywie.

Dlaczego Ousmane Dembele zdobył Złotą Piłkę?

W grudniu Enrique dokonał zmiany taktycznej, przesunął go ze skrzydła na środek ataku. Tam Dembele mógł pokazać pełnię swoich umiejętności.

W zeszłym sezonie Dembele został królem strzelców Ligue 1 (do spółki z Masonem Greenwoodem z Olympique Marsylia), we wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 35 bramek, ale w finale Ligi Mistrzów – wygranym 5:0 z Interem Mediolan – pracował na chwałę innych (zanotował dwie asysty).