Reklama

Ousmane Dembele ze Złotą Piłką. Ferrari wyjechało z garażu

Ousmane Dembele na futbolowy szczyt szedł krętymi ścieżkami. Choć od dawna uważany był za wielki talent, dopiero teraz ukończył wspinaczkę i zdobył Złotą Piłkę.

Publikacja: 23.09.2025 15:37

Ousmane Dembele

Ousmane Dembele

Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki przyczyniły się do zdobycia Złotej Piłki przez Ousmane'a Dembele?
  • Dlaczego zmiana pozycji na boisku miała kluczowe znaczenie dla sukcesów Dembele?
  • Co zadecydowało o przewadze Dembele nad innymi kandydatami do Złotej Piłki?
  • Jakie trudności i przeszkody musiał pokonać Dembele w swojej karierze?

„To zwycięzca, którego nikt się nie spodziewał, ale którego każdy będzie musiał naśladować” – pisze dziennik „L'Equipe”, dodając, że Dembele zachwycał w ostatnim czasie nie tylko dryblingiem i golami, ale także swoją postawą poza boiskiem. „Pokazał że można się zmienić w wieku 27 lat. To kulminacja fascynującej i pełnej zakrętów historii” – podkreśla największa francuska gazeta sportowa.

Za tę transformację odpowiada przede wszystkim trener PSG Luis Enrique. Dembele nazywa go ojcem, podobnie jak prezesa klubu Nassera Al-Khelaifiego. To Hiszpan, wybrany zresztą na szkoleniowca roku, pomógł mu się stać kompletnym napastnikiem, który nie tylko poluje na bramki, ale kiedy trzeba haruje również w defensywie.

Dlaczego Ousmane Dembele zdobył Złotą Piłkę?

W grudniu Enrique dokonał zmiany taktycznej, przesunął go ze skrzydła na środek ataku. Tam Dembele mógł pokazać pełnię swoich umiejętności.

W zeszłym sezonie Dembele został królem strzelców Ligue 1 (do spółki z Masonem Greenwoodem z Olympique Marsylia), we wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 35 bramek, ale w finale Ligi Mistrzów – wygranym 5:0 z Interem Mediolan – pracował na chwałę innych (zanotował dwie asysty).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ewa Pajor
Piłka nożna
Złota Piłka 2025 dla Ousmane Dembele. Ewa Pajor z nagrodą Gerda Müllera

To właśnie triumf w Champions League dał mu przewagę w wyścigu o Złotą Piłkę nad Lamine'em Yamalem, cudownym nastolatkiem z Barcelony. Ale w tyle zostawił też przecież takich gigantów jak Mohamed Salah (Liverpool) i Kylian Mbappe (Real Madryt).

Kiedyś sam był takim Yamalem. Do Katalonii trafił w 2017 roku, tuż po 20. urodzinach, jako ogromny talent. Barcelona nie wahała się zapłacić za niego Borussii Dortmund blisko 150 mln euro. Do dziś to trzeci największy transfer w historii futbolu – drożsi pozostają tylko Mbappe i Neymar, za których PSG zapłaciło odpowiednio 180 i 222 mln euro.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten ciężar go przygniótł, bo oczekiwania wobec niego były równie duże jak kwota, którą wydał na niego kataloński klub. Marzył o grze na Camp Nou, bo mógł się uczyć od Leo Messiego i Andresa Iniesty. Poprzeczka wisiała wysoko, a młody Dembele nie spełniał pokładanych w nim nadziei i niektórzy zaczęli już wątpić, czy kiedykolwiek udowodni swoją wartość.

Xavi już w 2021 roku, obejmując Barcelonę, miał powiedzieć, że gdyby wykorzystano właściwie jego potencjał, Dembele mógłby stać się najlepszym piłkarzem na świecie. Sam Francuz opowiadał o sobie w jednym z wywiadów, że jest jak ferrari w budowie.

Na przeszkodzie stawały liczne kontuzje i krnąbrny charakter. Guillem Balague, dziennikarz i autor wielu sportowych książek, pisze na łamach BBC, że „obawy dotyczące dyscypliny i profesjonalizmu sprawiły, że klub przydzielił mu prywatnych kucharzy”. Noce spędzał, grając na konsoli, spóźniał się na treningi, więc był najczęściej karanym zawodnikiem klubu.

Reklama
Reklama

Dembele chce wygrać mundial

Zmienić miał go ślub i narodziny dziecka. Dojrzał, stał się bardziej odpowiedzialny. Zaczął inaczej patrzeć na życie i zrozumiał, że wpływ na jego formę ma również to, co robi poza boiskiem. Zatrudnił dietetyka i fizjoterapeutę.

To był początek przemiany, która dopełniła się w PSG. Gdy Mbappe odszedł do Realu, Dembele usłyszał od szefów klubu: „teraz możesz być egoistą, oczekujemy od ciebie wyłącznie goli, wyluzuj się i podejmuj ryzyko”.

Czytaj więcej

Ousmane Dembele w 45 meczach w tym sezonie strzelił 33 gole afp
Piłka nożna
Dembele. Geniusz z piłką przy nodze

Taka swoboda w działaniu sprawiła, że Francuz uwolnił swój potencjał. Dość powiedzieć, że wcześniej w żadnym z sezonów nie dobił nawet do granicy 20 bramek.

– To niewiarygodne. Brak mi słów. Odebranie tej nagrody z rąk Ronaldinho, legendy futbolu, to wyjątkowe uczucie. Zdobycie Złotej Piłki nie było moim celem, nie śniłem o niej, jednak niesamowite jest to, co osiągnąłem, gdy spojrzy się na nazwiska osób, które ją wcześniej otrzymały. Pracowałem dla zespołu. Moim celem były trofea z drużyną. To indywidualne wyróżnienie, ale zasłużył na nie cały zespół. Wspieraliście mnie w dobrych, jak i złych momentach – mówił Dembele, z trudem powstrzymując łzy.

Głosujący w plebiscycie magazynu „France Football” docenili sukcesy PSG, bo piłkarzy z Paryża w czołowej dziesiątce było aż pięciu. Oprócz Dembele także Vitinha (trzecie miejsce), Achraf Hakimi (szóste), Gianluigi Donnarumma (dziewiąte) i Nuno Mendes (dziesiąte).

Reklama
Reklama

Teraz, gdy wygrał już Ligę Mistrzów, Dembele marzy się triumf na przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Był już mistrzem świata (2018), ale półfinał z Belgią (1:0) i finał z Chorwacją (4:2) oglądał wówczas w Rosji z ławki rezerwowych. Jeśli za kilka miesięcy poprowadzi Francję do zwycięstwa, znów stanie się głównym kandydatem do Złotej Piłki.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Złota Piłka Społeczeństwo

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki przyczyniły się do zdobycia Złotej Piłki przez Ousmane'a Dembele?
  • Dlaczego zmiana pozycji na boisku miała kluczowe znaczenie dla sukcesów Dembele?
  • Co zadecydowało o przewadze Dembele nad innymi kandydatami do Złotej Piłki?
  • Jakie trudności i przeszkody musiał pokonać Dembele w swojej karierze?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

„To zwycięzca, którego nikt się nie spodziewał, ale którego każdy będzie musiał naśladować” – pisze dziennik „L'Equipe”, dodając, że Dembele zachwycał w ostatnim czasie nie tylko dryblingiem i golami, ale także swoją postawą poza boiskiem. „Pokazał że można się zmienić w wieku 27 lat. To kulminacja fascynującej i pełnej zakrętów historii” – podkreśla największa francuska gazeta sportowa.

Za tę transformację odpowiada przede wszystkim trener PSG Luis Enrique. Dembele nazywa go ojcem, podobnie jak prezesa klubu Nassera Al-Khelaifiego. To Hiszpan, wybrany zresztą na szkoleniowca roku, pomógł mu się stać kompletnym napastnikiem, który nie tylko poluje na bramki, ale kiedy trzeba haruje również w defensywie.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ewa Pajor
Piłka nożna
Złota Piłka 2025 dla Ousmane Dembele. Ewa Pajor z nagrodą Gerda Müllera
Bramkarz Newcastle, Nick Pope podczas meczu z Barceloną
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Barcelona wygrywa na inaugurację, Robert Lewandowski wreszcie się doczekał
Jose Mourinho
Piłka nożna
Magia Jose Mourinho nadal działa. Zostanie trenerem Benfiki Lizbona
Rozgrzewka piłkarzy Paris Saint-Germain przed meczem z Atalantą BC
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Obrońcy tytułu pokazali siłę
Cristian Romero i Guglielmo Vicario
Piłka nożna
Wróciła Liga Mistrzów. Król z Paryża i wielu pretendentów do tronu
Reklama
Reklama
e-Wydanie