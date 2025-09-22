Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadzono w plebiscycie Złotej Piłki w kwestii nagród dla piłkarek?

Kto zdobył Złotą Piłkę 2025?

Co podczas gali powiedział triumfator Złotej Piłki?

Zanim gala Złotej Piłki w Paryżu się rozpoczęła, „France Football” opublikował listę najlepszych piłkarzy, którzy w plebiscycie zajęli miejsca poza top 10. W tym gronie znaleźli się m.in. wielki przegrany gali sprzed roku Vinicius (16.), Robert Lewandowski (17. miejsce) oraz jego klubowy kolega z Barcelony, hiszpański pomocnik Pedri (11.).

Ewa Pajor najlepszą napastniczką świata wg. „France Football”. Piłkarki w końcu we wszystkich kategoriach

Podczas gali 69. plebiscytu Złotej Piłki kobiecy świat futbolu doczekał się wreszcie wyróżnień we wszystkich tych samych kategoriach, w których nagrody dostają mężczyźni. Złota Piłka Kobiet była już co prawda wręczana od 2018 roku, ale część kategorii była ograniczona tylko do piłkarzy. – Czas skończyć z tego typu różnicami ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia – podkreślał ze sceny słynny włoski bramkarz Gianluigi Buffon, który wręczał nagrodę Lwa Jaszyna najlepszemu bramkarzowi (dostał ją jego rodak, Gianluigi Donnarumma z PSG) oraz najlepszej bramkarce świata (Hannah Hampton z Anglii).

Pierwszy raz piłkarki były brane pod uwagę m.in. przy nagrodzie Gerda Müllera. W 2022 r., gdy nagroda dla najlepszego napastnika świata była wręczana pierwszy raz, dostał ją Robert Lewandowski. Pierwszą piłkarką nią wyróżniona została z kolei Ewa Pajor, liderka reprezentacji Polski kobiet, która latem 2024 r. przeszła do Barcelony.