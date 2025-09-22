Aktualizacja: 23.09.2025 04:27 Publikacja: 22.09.2025 23:08
Ewa Pajor
Zanim gala Złotej Piłki w Paryżu się rozpoczęła, „France Football” opublikował listę najlepszych piłkarzy, którzy w plebiscycie zajęli miejsca poza top 10. W tym gronie znaleźli się m.in. wielki przegrany gali sprzed roku Vinicius (16.), Robert Lewandowski (17. miejsce) oraz jego klubowy kolega z Barcelony, hiszpański pomocnik Pedri (11.).
Podczas gali 69. plebiscytu Złotej Piłki kobiecy świat futbolu doczekał się wreszcie wyróżnień we wszystkich tych samych kategoriach, w których nagrody dostają mężczyźni. Złota Piłka Kobiet była już co prawda wręczana od 2018 roku, ale część kategorii była ograniczona tylko do piłkarzy. – Czas skończyć z tego typu różnicami ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia – podkreślał ze sceny słynny włoski bramkarz Gianluigi Buffon, który wręczał nagrodę Lwa Jaszyna najlepszemu bramkarzowi (dostał ją jego rodak, Gianluigi Donnarumma z PSG) oraz najlepszej bramkarce świata (Hannah Hampton z Anglii).
Pierwszy raz piłkarki były brane pod uwagę m.in. przy nagrodzie Gerda Müllera. W 2022 r., gdy nagroda dla najlepszego napastnika świata była wręczana pierwszy raz, dostał ją Robert Lewandowski. Pierwszą piłkarką nią wyróżniona została z kolei Ewa Pajor, liderka reprezentacji Polski kobiet, która latem 2024 r. przeszła do Barcelony.
– Mała dziewczyna z małej miejscowości w Polsce nigdy nie marzyła o takim momencie. Dziękuję moim koleżankom z zespołu, bez których zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe. Dziękuję swoim wszystkim trenerom, którzy pomagali mi stawać się coraz lepszą zawodniczką. To był dla mnie specjalny rok, bo pierwszy raz udało nam się zagrać z Polską na mistrzostwach Europy. Liczymy, że zainspirujemy kolejne dziewczynki do gry w piłkę – mówiła ze sceny Ewa Pajor.
Trzeci raz z rzędu za najlepszą piłkarkę świata została uznana koleżanka Ewy Pajor z Barcelony, Hiszpanka Aitana Bonmati. Kibice zastanawiali się, czy przedstawiciel Barcelony – Lamine Yamal lub Raphinha – też zgarnie Złotą Piłkę za sezon 2024/2025. Faworytem nr 1 przed galą był jednak Francuz Ousmane Dembele z PSG, triumfator Ligi Mistrzów. Gdy zaprezentowano miejsca od trzeciego do dziesiątego, stało się jasne, że Złotą Piłkę dostanie Dembele lub Yamal (który wcześniej odebrał nagrodę za najlepszego gracza do lat 21). W końcu Brazylijczyk Ronaldinho, laureat Złotej Piłki 2005, ogłosił ze sceny triumfatora plebiscytu: Dembele.
28-letni reprezentant Francji to mistrz świata z 2018 r. i finalista mundialu 2022, przez lata potrafił oczarowywać, ale i rozczarowywać w barwach Borussii Dortmund i Barcelony. Dopiero w Paris Saint-Germain pod wodzą Luisa Enrique (Hiszpan to trener roku) został prawdziwym boiskowym liderem. – Trener Luis Enrique jest dla mnie jak ojciec, miał wielki wpływ na moją karierę. W tym sezonie mieliśmy dobre i złe momenty, stopniowo rośliśmy, to nagroda indywidualna, ale dla mnie to wyróżnienie dla naszej pracy zespołowej – mówił Francuz ze sceny. Poprzednim jego rodakiem wyróżnionym w plebiscycie „France Football” był Karim Benzema (2022), a wcześniej w 1998 roku Zinedine Zidane.
Ousmane Dembele
