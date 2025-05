Katarscy szejkowie w końcu się doczekali, PSG pierwszy raz wygrywa Ligę Mistrzów

Zalewski zmienił Federico Dimarco. Został tym samym drugim w historii piłkarzem (po Henrichu Mchitarjanie), który zagrał w finale każdego z trzech europejskich pucharów (Liga Konferencji 2022, Liga Europy 2023, Liga Mistrzów 2025). Zieliński pozostał widzem i nie spełnił swojego marzenia o występie na największej klubowej scenie.

Mały polski akcent był, ale ten wieczór należał do Doue. To on dobił Inter, a chwilę później przy aplauzie publiczności opuścił murawę. Paryżanie nie mieli dość, więc czwartego gola dorzucił Chwicza Kwaracchelia, a wynik po efektownej akcji ustalił 19-letni Senny Mayulu. “W Paryżu władzę przejęła młodzież” - pisał dziennik “Le Parisien”. I miał rację.

Komu zadedykował zwycięstwo w Lidze Mistrzów Luis Enrique?

W historii Ligi Mistrzów nigdy nie zdarzyło się, by w finale ktoś wygrał różnicą pięciu bramek. Ten sukces ma twarz Luisa Enrique, który dokładnie dziesięć lat temu triumfował w Champions League z Barceloną, a potem przeżył śmierć kilkuletniej córki.

- Pamiętam niesamowite zdjęcie, które mam z nią podczas finału w Berlinie. Z flagą Barcelony na boisku. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to samo z PSG. Jej już nie ma, ale czuję, że będzie z nami w Monachium - mówił przed sobotnim finałem. To jej zadedykował to zwycięstwo.