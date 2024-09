Ewa Pajor jak Robert Lewandowski. Barcelona zachwycona polską piłkarką

Pajor nie miała problemów z aklimatyzacją w nowym otoczeniu. Już w debiucie w barwach Barcelony, w meczu o Puchar Gampera (2:0 z Milanem), strzeliła gola i została wybrana MVP spotkania. Polka trafiła też w pierwszym występie ligowym - i to dwukrotnie (3:0 z Deportivo). Teraz zdobyła pierwszego hat tricka.

Reklama

Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki

- To niesamowite uczucie, zwłaszcza gdy dokonasz tego przed własną publicznością - nie ukrywała Pajor, która piłkę z podpisami koleżanek zabrała ze sobą na pamiątkę. - Będzie miała szczególne miejsce w moim domu. Nie wiem, ile takich piłek jeszcze ze sobą wezmę i ile bramek zdobędę, ale najważniejsze jest dla mnie to, by strzelać. Po to przyjechałam do Barcelony.

Czytaj więcej Piłka nożna Pierwsza ligowa porażka Barcelony. Dlaczego Katalończycy przegrali w Pampelunie? Barcelona przegrała na wyjeździe z Osasuną Pampeluna 2:4. To jej pierwsza porażka ligowa w tym sezonie po siedmiu zwycięstwach. Robert Lewandowski opuścił boisko w 70 minucie.

Polka powalczy o nagrodę dla piłkarki miesiąca. Na początku września znalazła się ponownie w gronie 30 zawodniczek nominowanych do Złotej Piłki (gala odbędzie się 28 października w Paryżu).

Pajor idzie w ślady Roberta Lewandowskiego. Jest w Hiszpanii liderką klasyfikacji strzelczyń. Wkrótce czekają ją kolejne wyzwania, gdyż broniąca trofeum w Lidze Mistrzyń Barca zmierzy się m.in. z Manchesterem City.