Tyle że w zabawach na ślizgawkach brali najczęściej udział nigdzie niezrzeszeni amatorzy, którzy po przejażdżce na lodzie wracali do domów. Ci, którzy bardziej poważniej uprawiali sport – członkowie klubów – spotykali się zazwyczaj we własnym gronie w siedzibach klubów lub wynajętych lokalach. W wielu przedwojennych klubach na równi z sekcjami sportowymi działały inne – chóry czy zespoły pieśni i tańca – i to właśnie one organizowały karnawałowe zabawy taneczne z loteriami, a w okresie świąt – wspólne śpiewanie kolęd. Udział księży w takich zabawach był całkowicie naturalny.

Święta polskich sportowców. Czym były komersy?

Klubowe wigilie były pewnego rodzaju rozwinięciem spotkań zwanych komersami. Stanisław Mielech, twórca Legii, wybitna postać polskiego sportu i polski komisarz ceł w Wolnym Mieście Gdańsku, tak je opisywał w książce „Gole, faule i ofsajdy”: „Komers był to uroczysty bankiet organizowany przez klub po zawodach, zwłaszcza wygranych, w których brali udział członkowie zarządu, zaproszeni goście, obie drużyny oraz sędzia meczu. (…) Na komersach alkoholu się nie piło, a właściwie piło się go tylko pod postacią piwa, a w wyjątkowych przypadkach także wina”.

Istotą komersów było jedzenie i śpiewy. Piłkarz dbający o formę i przestrzegający diety mógł się bowiem najeść do syta dopiero po zawodach. Mógł też liczyć, że zrobi to w towarzystwie przyjaciół i miłej atmosferze, kiedy już opadły emocje. Nie śpiewano szlagierów, tylko piosenki sportowe, klubowe, żołnierskie, harcerskie, patriotyczne, bo ich rytm najbardziej pasował do okoliczności i zwykle nie wymagał wysokich umiejętności wokalnych.

Mimo swojego uroku starych czasów, w których nie patrzono na zegarek, komersy miały jedną podstawową wadę: nie brały w nich udziału kobiety. Ale przecież i one uczestniczyły w życiu sportowym.

Komuniści, którzy zaczęli rządzić po wojnie również w sporcie, długo nie mogli się zdecydować, co z Bożym Narodzeniem zrobić

Wspomnienie na ten temat przytacza Jerzy Bułanow, Rosjanin, który wraz z rodziną uciekł z Moskwy przed rewolucją październikową i stał się legendą warszawskiej Polonii i kapitanem reprezentacji Polski: „Trzeba przyznać, że życie towarzyskie w Polonii stało na odpowiednim poziomie. Być może, że było to zasługą piłkarzy, których poziom intelektualny był bardzo wysoki. Ponieważ frekwencja na wieczorkach była coraz większa, przeniesiono »five« w Aleję Szucha, do lokalu pani Trąmpczyńskiej. I to jest chyba najpiękniejszy okres w życiu klubowym Polonii”.