W świetnym humorze jest również łyżwiarz figurowy Michał Woźniak, rywalizujący w parach sportowych wspólnie z Julią Szczecininą. Zawodnikowi z Katowic udało się razem ze swoją partnerką w pięknym stylu zapewnić sobie udział na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. Dla niego święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas spędzony w domu z rodziną.

– Każdy powrót do domu to moment na wzięcie głębokiego oddechu od codziennej walki o najlepsze rezultaty. Niestety napięty kalendarz nie pozwala na pełne odłączenie się od tego, co szykują kolejne tygodnie. To jednak nie stoi na przeszkodzie w rozkoszowaniu się moim ulubionym dobrodziejstwem wigilijnego stołu – barszczem czerwonym z uszkami. Poza tym oczywiście karp, kapusta z grzybami oraz pierogi ruskie! Zajadane z dużą ilością cebulki. Przy stole dużo się śmiejemy i rozmawiamy, a po kolacji zajadamy się nugatem, którego przepis w mojej rodzinie osiągnął już kilka pokoleń. No i prezenty! Rozdawane i rozpakowywane przez najmłodszego członka rodziny – opowiada „Rz” Woźniak.

Dla uprawiającego kombinację norweską Pawła Szyndlara najważniejsze jest duchowe przeżycie zbliżających się świąt. – Jak dotąd spędzałem je w gronie rodziny na Podkarpaciu w Jasienicy Rosielnej. Jestem osobą wierzącą, więc święta są dla mnie bardzo ważne pod względem duchowym. Uczestniczę w celebracjach w kościele. Bardzo dobrze wspominam wspólne wyjścia na kolędę do dalszej rodziny. U mnie w domu tradycją jest 12 dań w Wigilię, bo mama świetnie gotuje, wspólne przygotowywanie stołu wigilijnego, czy też śpiewanie kolęd po zjedzeniu wszystkich potraw. Oczywiście zawsze gdzieś tam w tle leciał „Kevin sam w domu” – akurat w trakcie czekania na Pasterkę o północy. Moje ulubione wigilijne dania to barszcz czerwony, pierogi i same krokiety. Odkąd zacząłem skakać na nartach, dzień przed świętami zdarzały się mistrzostwa Polski, chociaż osobiście wolałem czas, gdy jako dzieciak to ja oglądałem skoki w telewizji w czasie świąt. Jako ministrant mam wiele wspomnień z kolęd. Niestety w okresie świąt nie mogę się udać do domu na długi czas ze względu na sportowe obowiązki – wspomina „Rz” nasz czołowy dwuboista.

Wigilia na służbie strażackiej. Zbigniew Bródka o swoich świętach

Byłego panczenistę Zbigniewa Bródkę czeka 24 grudnia uroczysta kolacja przy muzycznym akompaniamencie.

– Wigilia w moim domu jest uzależniona od służby strażackiej. Poprzednią spędziłem z kolegami, ale na szczęście nic poważnego w naszym powiecie się nie działo. Każdy z nas przyniósł swoją ulubioną potrawę i już na wigilijnym stole mieliśmy 10 potraw, a do tego przygotowaliśmy wspólnie smażoną rybę. W tym roku będę w domu i wszystko wskazuje na to, że tym razem to wszyscy z rodziny przyjadą do nas. Uwielbiam, kiedy całą familią spotykamy się przy stole, dzielimy się oczywiście opłatkiem i wspominamy poprzednie lata. Każdy jest odpowiedzialny za przygotowanie jakiejś potrawy lub ma wyznaczone zadanie. Moja rola to przywiezienie choinki, którą ubiorą moje córki. Jestem również odpowiedzialny za przygotowanie i usmażenie ryby. Wszystkie dzieci oczywiście czekają na prezenty i Mikołaja, którym zwykle bywał mój zaprzyjaźniony fotograf ze względu na swoją posturę. Jest bardzo wesoło, śpiewamy sporo kolęd z muzyką na żywo, ponieważ moje starsze córki grają na skrzypcach i flecie poprzecznym, zaś wodzirejem jest dziadek Bogdan, grający na akordeonie. Wieczorem część domowników idzie na Pasterkę, a druga część zostaje pilnować dzieci. W Boże Narodzenie zwykle spotykamy się u rodziców i świętujemy dalej głównie przy stole, ale jest także miejsce na aktywność sportową. Wychodzimy na wspólny spacer lub łyżwy. Kiedy byłem jeszcze zawodnikiem, obowiązkiem był trening, a teraz ważniejszy jest wspólny czas z rodziną, jak jest taka możliwość – zdradza nam mistrz olimpijski z Soczi.