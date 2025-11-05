Hanna Wawrowska doceniona. Polska kolebką sportowego ducha

Aktualizacja: 05.11.2025 17:41 Publikacja: 05.11.2025 05:06
Hanna Wawrowska
Foto: PAP/Leszek Szymański
Wawrowska była wcześniej członkinią Rady CIFP. Teraz została jednym z dwóch wiceprzewodniczących. Nigdy żaden Polak nie pełnił tak ważnej funkcji, choć CIFP miał swego czasu siedzibę w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Jego sekretarzem przez wiele lat był Janusz Piewcewicz, a członkiem Rady – Kajetan Hądzelek. Ten ostatni stał zresztą za organizacją ceremonii wręczenia międzynarodowych nagród, która odbyła się w Warszawie 20 lat temu.
– Musimy znaleźć sposób na powrót do waszego kraju, który jest prawdziwą kolebką sportowego ducha. Polska wniosła znaczący wkład w światowy ruch fair play, aktywnie angażując się w jego rozwój od dziesięcioleci – mówi „Rz” Sabharwal.
Wawrowska jest od 2018 r. przewodniczącą Rady Fair Play PKOl. Członkiem rady CIFP została przed trzema laty. Przez cztery lata była także członkinią zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (2021-2025). – Od początku była w naszej organizacji jedną z najaktywniejszych, nieustannie przedstawiając kreatywne pomysły i sugestie – nie kryje Sabharwal. – Jej nominacja gwarantuje jeszcze większą równowagę w zakresie przywództwa.
– Cieszę się, że w CIFP równość w zarządzaniu to nie tylko idea, lecz również wartość wcielana w życie. Jestem przekonana, że razem będziemy kontynuować z jeszcze większą determinacją działania na rzecz promocji wartości fair play na świecie – mówi Wawrowska.
CIFP powstał 62 lata temu i pozostaje organizacją wyjątkową, bo jest powiązany zarówno z ONZ, jak i ekosystemem olimpijskim. – Chcemy skupiać się na podkreślaniu pozytywów oraz przekazywaniu dobrych wieści w czasach, gdy dziennikarze i media społecznościowe zazwyczaj koncentrują się na tym, co złe. Staramy się zwłaszcza identyfikować oraz rozpowszechniać informacje interesujące młodzież – wyjaśnia Sabharwal.
Perłą w koronie działań jego organizacji są przyznawane od igrzysk olimpijskich w 2008 r. Fair Play Awards, gdy lista wyróżnionych staje się etycznym drogowskazem i pokazuje, jakie zachowania w dzisiejszym sporcie zasługują na szczególne uznanie.
Ostatnio otrzymali je wieloboista Sander Skotheim, który kontynuował rywalizację mimo braku zaliczenia wysokości w skoku o tyczce, żeby pomóc Markusowi Roothowi w biegu na 1500 m, Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich (DOSB) za przekazanie łódki Białorusinowi Jahejowi Zalatnemu, którego sprzęt utknął na kontroli celnej, oraz Antonio Rojas, czyli DJ, który podczas zawodów siatkówki plażowej utworem „Imagine” ugasił kłótnię Any Ramos z Brandie Wilkerson.
Wcześniej Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 19 maja Międzynarodowym Dniem Fair Play, którego celem jest „promocja sportu uprawianego w duchu przyjaźni, solidarności, tolerancji, inkluzywności i niedyskryminacji”. Polska również ma w tę działalność niemały wkład.
