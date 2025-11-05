Reklama
Rozwiń
Reklama

Hanna Wawrowska doceniona. Polska kolebką sportowego ducha

Hanna Wawrowska została wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). – To wyraz uznania dla jej pracy i głębokiego oddania – mówi szef organizacji Sunil Sabharwal.

Publikacja: 05.11.2025 05:06

Hanna Wawrowska

Hanna Wawrowska

Foto: PAP/Leszek Szymański

Dział Sportowy

Wawrowska była wcześniej członkinią Rady CIFP. Teraz została jednym z dwóch wiceprzewodniczących. Nigdy żaden Polak nie pełnił tak ważnej funkcji, choć CIFP miał swego czasu siedzibę w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Jego sekretarzem przez wiele lat był Janusz Piewcewicz, a członkiem Rady – Kajetan Hądzelek. Ten ostatni stał zresztą za organizacją ceremonii wręczenia międzynarodowych nagród, która odbyła się w Warszawie 20 lat temu.

– Musimy znaleźć sposób na powrót do waszego kraju, który jest prawdziwą kolebką sportowego ducha. Polska wniosła znaczący wkład w światowy ruch fair play, aktywnie angażując się w jego rozwój od dziesięcioleci – mówi „Rz” Sabharwal.

Kim jest Hanna Wawrowska?

Wawrowska jest od 2018 r. przewodniczącą Rady Fair Play PKOl. Członkiem rady CIFP została przed trzema laty. Przez cztery lata była także członkinią zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (2021-2025). – Od początku była w naszej organizacji jedną z najaktywniejszych, nieustannie przedstawiając kreatywne pomysły i sugestie – nie kryje Sabharwal. – Jej nominacja gwarantuje jeszcze większą równowagę w zakresie przywództwa.

Czytaj więcej

Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, jeszcze bez neonu sponsora
Komentarze
Mirosław Żukowski: Kryptoolimpizm Radosława Piesiewicza

– Cieszę się, że w CIFP równość w zarządzaniu to nie tylko idea, lecz również wartość wcielana w życie. Jestem przekonana, że razem będziemy kontynuować z jeszcze większą determinacją działania na rzecz promocji wartości fair play na świecie – mówi Wawrowska.

Reklama
Reklama

CIFP powstał 62 lata temu i pozostaje organizacją wyjątkową, bo jest powiązany zarówno z ONZ, jak i ekosystemem olimpijskim. – Chcemy skupiać się na podkreślaniu pozytywów oraz przekazywaniu dobrych wieści w czasach, gdy dziennikarze i media społecznościowe zazwyczaj koncentrują się na tym, co złe. Staramy się zwłaszcza identyfikować oraz rozpowszechniać informacje interesujące młodzież – wyjaśnia Sabharwal.

Kto otrzymał nagrodę Fair Play?

Perłą w koronie działań jego organizacji są przyznawane od igrzysk olimpijskich w 2008 r. Fair Play Awards, gdy lista wyróżnionych staje się etycznym drogowskazem i pokazuje, jakie zachowania w dzisiejszym sporcie zasługują na szczególne uznanie.

Ostatnio otrzymali je wieloboista Sander Skotheim, który kontynuował rywalizację mimo braku zaliczenia wysokości w skoku o tyczce, żeby pomóc Markusowi Roothowi w biegu na 1500 m, Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich (DOSB) za przekazanie łódki Białorusinowi Jahejowi Zalatnemu, którego sprzęt utknął na kontroli celnej, oraz Antonio Rojas, czyli DJ, który podczas zawodów siatkówki plażowej utworem „Imagine” ugasił kłótnię Any Ramos z Brandie Wilkerson.

Wcześniej Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 19 maja Międzynarodowym Dniem Fair Play, którego celem jest „promocja sportu uprawianego w duchu przyjaźni, solidarności, tolerancji, inkluzywności i niedyskryminacji”. Polska również ma w tę działalność niemały wkład.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Polski Komitet Olimpijski (PKOl) Międzynarodowy Komitet Fair Play

Wawrowska była wcześniej członkinią Rady CIFP. Teraz została jednym z dwóch wiceprzewodniczących. Nigdy żaden Polak nie pełnił tak ważnej funkcji, choć CIFP miał swego czasu siedzibę w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Jego sekretarzem przez wiele lat był Janusz Piewcewicz, a członkiem Rady – Kajetan Hądzelek. Ten ostatni stał zresztą za organizacją ceremonii wręczenia międzynarodowych nagród, która odbyła się w Warszawie 20 lat temu.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wizualizacja z lotu ptaka na stadion lekkoatletyczny Skra z halą sportową
warszawa
Ośrodek Nowa Skra w pigułce. Miasto odpowiada na pytania dotyczące inwestycji
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Liga Mistrzów. Barcelona – PSG: obrońcy trofeum wygrali rzutem na taśmę
Sport
Liga Mistrzów. Barcelona – PSG: obrońcy trofeum wygrali rzutem na taśmę
Na starcie 47. edycji maratonu w Warszawie stanie rekordowa liczba zawodniczek i zawodników
Sport
Warszawa biegnie po rekord. W niedzielę odbędzie się 47. Nationale Nederlanden Maraton Warszawski
Wizualizacja I nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Polonii autorstwa pracowni JSK Arch
Sport
Znajdą się pieniądze na modernizację Polonii? Los inwestycji w rękach radnych
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Z apelem do władz Warszawy o niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu „modernizacji obiektów
Sport
Stadion Polonii: ratusz poprosi cztery firmy o złożenie ofert
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie