Hanna Wawrowska doceniona. Polska kolebką sportowego ducha

Wawrowska była wcześniej członkinią Rady CIFP. Teraz została jednym z dwóch wiceprzewodniczących. Nigdy żaden Polak nie pełnił tak ważnej funkcji, choć CIFP miał swego czasu siedzibę w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Jego sekretarzem przez wiele lat był Janusz Piewcewicz, a członkiem Rady – Kajetan Hądzelek. Ten ostatni stał zresztą za organizacją ceremonii wręczenia międzynarodowych nagród, która odbyła się w Warszawie 20 lat temu.

– Musimy znaleźć sposób na powrót do waszego kraju, który jest prawdziwą kolebką sportowego ducha. Polska wniosła znaczący wkład w światowy ruch fair play, aktywnie angażując się w jego rozwój od dziesięcioleci – mówi „Rz” Sabharwal.

Kim jest Hanna Wawrowska?

Wawrowska jest od 2018 r. przewodniczącą Rady Fair Play PKOl. Członkiem rady CIFP została przed trzema laty. Przez cztery lata była także członkinią zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (2021-2025). – Od początku była w naszej organizacji jedną z najaktywniejszych, nieustannie przedstawiając kreatywne pomysły i sugestie – nie kryje Sabharwal. – Jej nominacja gwarantuje jeszcze większą równowagę w zakresie przywództwa.

– Cieszę się, że w CIFP równość w zarządzaniu to nie tylko idea, lecz również wartość wcielana w życie. Jestem przekonana, że razem będziemy kontynuować z jeszcze większą determinacją działania na rzecz promocji wartości fair play na świecie – mówi Wawrowska.