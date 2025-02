Witold Bańka dla "Rzeczpospolitej": Iga Świątek i Jannik Sinner? Te sprawy dały nam do myślenia

Czyli Gupta zatwierdził raport jako członek komitetu wykonawczego WADA oraz był w grupie roboczej opracowującej na jego podstawie zmiany w kodeksie, a później postawił WADA warunki i wstrzymał przelew?

Dokładnie tak. To pokazuje, że mamy do czynienia z decyzją polityczną inspirowaną przez szefa Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA) Travisa Tygarta, który narzucił również narrację dotyczącą sprawy chińskich pływaków w amerykańskich mediach. To nie pierwszy raz, kiedy próbuje przejąć kontrolę nad systemem. Tygart jest tak naprawdę właścicielem antydopingu w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonuje w nim od blisko dwudziestu lat, nie ma kadencyjności, nie podlega demokratycznym i transparentnym regułom zarządzania.

Akt Rodczenkowa, dający Departamentowi Sprawiedliwości możliwość ścigania ludzi zamieszanych w proceder antydopingowy także poza granicami Stanów Zjednoczonych, na podstawie którego skazano jak dotąd jednego człowieka, jest zagrożeniem dla systemu?

Amerykanie powtarzają, że to przełom, ale fakt, że doszło tylko do kilku postępowań, tego nie potwierdza. My co do zasady nie byliśmy przeciwni Aktowi Rodczenkowa, bo zawsze jesteśmy zwolennikami wyposażania agencji antydopingowych w dodatkowe narzędzia śledcze. Problemem pozostaje zasada eksterytorialności, która stwarza – przynajmniej w teorii – możliwość prowadzenia dochodzeń w sprawach, które miały miejsce w innych krajach, naruszając suwerenność.

Czy prowadzone przez Amerykanów na podstawie Aktu Rodczenkowa śledztwo w sprawie Chińczyków może wpłynąć na igrzyska w Los Angeles (2028) Salt Lake City (2034)?

Amerykanie igrzyska w Salt Lake City dostali pod warunkiem uznania jurysdykcji WADA i teraz piłka jest po ich stronie.

Temat tamtejszych lig zawodowych i rozgrywek akademickich, które nie podlegają systemowi, wraca od lat. Czy sięgniecie wreszcie po tak radykalne narzędzia, żeby sytuacją uporządkować?

Nie chcę machać szabelką, ale sam Tygart - mówiąc o sporcie akademickim - wskazywał, że to słaby punkt systemu. Nie ma tam badań krwi, testów między zawodami ani systemu zgłaszania danych pobytowych. Więcej: Tygart sam nazwał go „totalnym żartem”. Zacytowaliśmy tylko jego słowa – z wywiadów i zeznań przed Kongresem - a później usłyszeliśmy, że jesteśmy antyamerykańscy. Jeśli zaś chodzi o ligi zawodowe, to prywatny biznes i bez chęci z ich strony nie możemy nic zrobić.