Iga Świątek miała pozytywny wynik testu antydopingowego. Co się stało i co ją czeka?

- Po analizie wyników testów, danych o wynikach innych kontroli i pozostałych informacji, od początku byłem jednoznacznie przekonany o jej niewinności. Stężenie substancji w próbce moczu jest ekstremalnie niskie, a negatywny wynik analizy próbki włosów potwierdził, że nie doszło do przyjęcia trimetazydyny w ilości odpowiadającej nawet jednorazowej najmniejszej dawce terapeutycznej dla tej substancji – mówi ekspert POLADA Andrzej Pokrywka.

Fabryczny charakter zanieczyszczenia oraz uprawdopodobnienie braku możliwości intencjonalnego przyjęcia zakazanego środka sprawiły, że – choć każdy sportowiec jest na gruncie Światowego Kodeksu Antydopingowego odpowiedzialny za substancje, jakie znajdują się w jego organizmie – ITIA nie mogła w tym przypadku przypisać Świątek winy ani zaniedbania.

Zanieczyszczenie leku potwierdziło niezależne laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Do takiego śladowego zanieczyszczenia może dojść w procesie produkcji, gdy w tym samym miejscu wytwarzany jest środek zawierający zakazaną substancję. Rosnąca czułość analiz laboratoryjnych sprawia, że o podobnych przypadkach możemy słyszeć coraz częściej. To duże wyzwanie dla światowego systemu antydopingowego.

Iga Świątek i pozytywny wynik testu antydopingowego. Jak długo potrwa zawieszenie?

Świątek została ukarana miesięcznym zawieszeniem, które w większości zostało zrealizowane zawieszeniem tymczasowym od 22 września do 4 października. Polka zrezygnowała wówczas z udziału w turniejach WTA 500 w Seulu oraz WTA 1000 w Pekinie i Wuhan, co sprawiło, że straciła pozycję liderki rankingu. Nasza tenisistka do gry wróciła przy okazji WTA Finals.