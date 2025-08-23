Mistrzostwa świata siatkarek. Bal debiutantek w Tajlandii

Aktualizacja: 23.08.2025 23:33 Publikacja: 23.08.2025 12:57
Polskie siatkarki pod wodzą Stefano Lavariniego zrobiły w ostatnich latach duże postępy i powoli wychodzą z cienia męskiej kadry. Przez wiele lat drużyną targały kryzysy i głośniej było o konfliktach niż dobrych meczach.
Sytuacja była tak skomplikowana, że Polki nie były w stanie awansować na mundial. Lavariniemu udało się uzdrowić sytuację i kiedy biało-czerwone start miały zapewniony w 2022 roku (Polska współorganizowała turniej z Holandią), to pokazały się z bardzo dobrej strony. Niewiele brakowało, a zagrałyby o medal, bo w ćwierćfinale stoczyły zaciętą walkę z późniejszymi mistrzyniami świata Serbkami, przegrywając dopiero po tie-breaku.
Potem przyszły występy w Lidze Narodów 2023 i świetne trzecie miejsce, a na deser udane kwalifikacje olimpijskie i występ w Paryżu. Polki zaczęły odbudowywać swoją pozycję na świecie, ale nie wiadomo, czy są już tak mocne, by walczyć w Tajlandii o medal. Zwłaszcza że drużyna w tym sezonie przechodzi poważną przebudowę. Karierę reprezentacyjną zakończyła już Joanna Wołosz, która była nie tylko podstawową rozgrywającą, ale też liderką w szatni.
Teraz grę drużyny poprowadzi Katarzyna Wenerska, którą wesprze Marlena Kowalewska. Tę drugą Lavarini zabrał w ostatniej chwili kosztem Alicji Grabki, chyba chcąc mieć dwie bardziej doświadczone zawodniczki na tej pozycji.
Ubytków jest więcej. Klaudia Alagierska, Maria Stenzel, Natalia Mędrzyk czy Monika Fedusio poprosiły w sezonie poolimpijskim o przerwę i dostały ją od selekcjonera. Skład jest mocno przebudowany w porównaniu do tego, który grał w ostatnich mistrzostwach świata. Z 14 zawodniczek, które Lavarini zabrał na turniej, tylko cztery grały wcześniej na mundialu: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Wenerska i Aleksandra Szczygłowska, pozostałe dostaną szansę debiutu i nie do końca wiadomo, jak sobie z tym poradzą.
Wyjście z grupy G jest obowiązkiem, bo Wietnam, Kenia, ani nawet reprezentacja Niemiec nie są zbyt wymagającymi przeciwnikami. Dalej będzie jednak już o wiele trudniej, bo Polki – w zależności od tego, jak ułożą się wyniki spotkań grupowych – w 1/8 finału lub w ćwierćfinale trafią na Włoszki, które przed mistrzostwami świata nie przegrały 29 kolejnych spotkań, a w Lidze Narodów łatwo ograły Polki 3:0.
Od tej edycji zmieniła się formuła turnieju. Teraz zagrają 32 drużyny, podzielone na osiem grup, a dalej trzeba się będzie wspinać po drabince, dobrze znanej choćby z piłkarskich mundiali. Medaliści rozegrają siedem spotkań, zamiast 12, jak było jeszcze trzy lata temu. To dobra zmiana w przeładowanym siatkarskim kalendarzu. Wiadomo, że Polki rozegrają w Tajlandii swój mecz numer 100 na mistrzostwach świata, a o ile przebiją ten wynik, dowiemy się niebawem.
Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska
Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak
Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka
Środkowe: Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Sonia Stefanik
Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska
Trener: Stefano Lavarini
23 sierpnia: Polska – Wietnam (15.20, Polsat Sport 1, Polsat)
25 sierpnia: Polska – Kenia (15.20, Polsat Sport 1, Polsat)
27 sierpnia: Polska – Niemcy (15.20, Polsat Sport 1, Polsat)
