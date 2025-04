MATERIAŁ PARTNERA: WP Sportowe Fakty

– Po bardzo pozytywnym przyjęciu plebiscytu w zeszłym roku i udanej gali uznaliśmy, że nie może zabraknąć tej imprezy w kalendarzu sportowych wydarzeń – tłumaczy Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. – Nie było wcześniej plebiscytu, w którym zwraca się uwagę nie tylko na wyniki i medale, ale też zaangażowanie poza sportowymi arenami. Bardzo nam zależy, aby na sportowców patrzeć również przez pryzmat tego, co reprezentują sobą na co dzień i co dają innym ludziom – dodaje szef redakcji.

– Nagradzamy, doceniamy, wyróżniamy za wartości, czyli za to, co w sporcie najważniejsze. Niekoniecznie za medale i tytuły mistrzowskie, ale trud włożony w walkę o sukcesy – wyjaśnia Dawid Góra, szef redakcji WP SportoweFakty. – Zależy nam, żeby pokazać ludzi, którzy inspirują, swoją postawą uczą innych i zachęcają do sportu.

Redakcja oraz specjalnie powołana Kapituła rozdały nominacje w ośmiu kategoriach. Dwie – czyli Wyczyn i Talent – mają charakter ściśle sportowy, gdzie liczą się wynik oraz potencjał zawodników. Pozostałe – Mentor, Pasjonat, Osobowość, Serce, Inspiracja oraz Heros - mają wymiar znacznie szerszy.

Tak więc na przykład w kategorii Wyczyn czytelnicy głosować mogli na złotą medalistkę igrzysk olimpijskich w Paryżu Aleksandrę Mirosław czy naszą wybitną pięściarkę Julię Szeremetę, zdobywczynię olimpijskiego srebra.

Ale z kolei wśród Pasjonatów mieliśmy najstarszego czynnego w Polsce piłkarza Andrzeja Piwowarczyka i Bartosza Łastowskiego, który jest wybitnym reprezentantem polskiej kadry amp futbolu.

Wśród Osobowości królowały panie: Ewa Swoboda, Ewa Pajor czy Katarzyna Zillmann, a za Serce wyróżniono ludzi, którzy poświęcają czas sportowcom. Tu warto choćby wspomnieć o Ewie Urtnowskiej i Kindze Achruk, które uruchomiły specjalny numer telefonu dla zawodniczek i zawodników, którzy zmagają się z depresją, nie radzą sobie z presją wyniku bądź cierpią na inne problemy natury psychologicznej.

Nową kategorią jest Inspiracja – tu internauci zgłaszali kandydatury, spośród których redakcja wybrała pięć osób działających lokalnie, często na własną rękę prowadzących drużyny czy sekcje sportowe.

Oczywiście nie można zapomnieć o przyszłości sportu, dlatego z uwagą WP SportoweFakty śledzą losy polskich nadziei – stąd kategoria Talent, a w niej znalazł się między innymi niesamowity 13-latek, polski snookerzysta Michał Szubarczyk, który zdobył mistrzostwo świata wśród 21-latków.

Za spoglądanie w przyszłość zostanie też przyznana specjalna nagroda – Orlen Energia Jutra.

Rzecz jasna nie ma osiągnięć bez nauczycieli i trenerów, których wyróżniono w kategorii Mentor, gdzie głosujący mogli „podziękować” za sukcesy choćby Nikoli Grbiciowi, selekcjonerowi siatkarskich medalistów z Paryża, czy Ninie Patalon, która z kolei pierwszy raz w historii polskiego sportu wprowadziła kadrę dziewczyn do mistrzostw Europy w piłce nożnej.

I wreszcie kategoria najważniejsza. Do Herosów Kapituła nominowała paraolimpijskiego mistrza w pływaniu Kamila Otowskiego, kolarkę Darię Pikulik, siatkarza Pawła Zatorskiego, Aleksandrę Kałucką uprawiającą wspinaczkę sportową – wszyscy to medaliści igrzysk z 2024 roku – oraz klub Stal Nysę, której działacze czynnie bronili miasta podczas wrześniowej powodzi, która nawiedziła Opolszczyznę.

Redakcja i Kapituła postanowiły przyznać także specjalne honorowe wyróżnienia dla tych, którzy wykazali się szczególnym heroizmem w 2024 roku.

A nominowali w poszczególnych kategoriach, oprócz szefów redakcji, była pływaczka Otylia Jędrzejczak, znakomita lekkoatletka Joanna Jóźwik, tenisistka stołowa Natalia Partyka, legenda chodu sportowego Robert Korzeniowski, Adam Małysz, szef polskiej siatkówki Sebastian Świderski oraz Michał Rutkowski, przedstawiciel głównego patrona – Orlenu.

– Kapituła to ludzie, którzy mają uniwersalną wiedzę na temat tego, co jest dobre, a co złe. Ona nominowała, zaś o wyróżnieniach zdecydowali internauci, użytkownicy naszych serwisów – podkreśla Dawid Góra.

Uroczysta gala będzie transmitowana na stronie głównej Wirtualnej Polski, stronie głównej WP SportoweFakty oraz w social mediach. Początek o godzinie 20.00 we środę 9 kwietnia. Impreza odbędzie się w hotelu Sheraton Grand w Warszawie. Dla gości i internautów wystąpi gwiazda młodego pokolenia polskiej muzyki – Rubens.

