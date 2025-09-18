Liga Mistrzów. Barcelona wygrywa na inaugurację, Robert Lewandowski wreszcie się doczekał

Polski napastnik przez uraz, jakiego doznał latem, nie miał jeszcze okazji rozegrać pełnego meczu. W czwartek wyszedł wreszcie w podstawowym składzie. Na ławce usiadł za to Wojciech Szczęsny.

Lewandowski dotąd w tym sezonie grał najwięcej ponad 20 minut – tyle wystarczyło, by w spotkaniu z Valencią (6:0) zdobył dwie bramki. W Newcastle miał ruszyć w dalszy pościg za Leo Messim i Cristiano Ronaldo w klasyfikacji wszech czasów Ligi Mistrzów. Argentyńczyk strzelił 129 goli, Portugalczyk – 140, a Polak – 105 i na razie tego dorobku nie powiększy. Walczył, ale był skutecznie pilnowany przez obrońców Newcastle i po 70 minutach zmienił go Ferran Torresa.

Jak Erling Haaland przeszedł do historii Ligi Mistrzów?

Za zdobywanie bramek zabrał się za to Marcus Rashford. Anglik zaliczył dwa pierwsze trafienia w katalońskich barwach. Barcelona wygrała 2:1 i może spokojnie myśleć o kolejnym starciu (1 października z Paris Saint-Germain).

W czwartek do historii Champions League przeszedł Erling Haaland. Nikt nie strzelił szybciej 50 goli w tych rozgrywkach. Norweg potrzebował na to tylko 49 meczów – o 13 mniej niż były napastnik Manchesteru United Ruud van Nistelrooy.