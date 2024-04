Pierwsza dogrywka w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów 2023/2024

Gdy było już jasne, że piłkarze będą walczyli jeszcze przez dwa dodatkowe kwadranse dogrywki, fani Ligi Mistrzów mieli okazję widzieć dwie przemowy motywacyjne wielkich trenerów. Pełen temperamentu Guardiola gestykulował obficie, gdy próbował natchnąć zawodników City. Ancelotti przemawiał spokojnie, a charakterystycznie uniesiona brew świadczyła o wadze jego słów. Zawodnicy słuchali swoich mistrzów z wielką uwagą, nawet jeśli po chwili jeden z najzdolniejszych uczniów — Haaland — musiał usiąść na ławce (zmienił go argentyński mistrz świata Julian Alvarez).

Wraz z tą zmianą City zaczęło inaczej dostarczać piłkę w pole karne Realu — już nie na pojedynki w powietrzu, a w większym stopniu po ziemi. Największym wydarzeniem pierwszej połowy dogrywki miał być... pierwszy w tym meczu rzut rożny dla Realu (przy 17 dla MC). Po nim goście nie stworzyli zagrożenia, ale po chwili piłka wróciła w pole karne Manchesteru, w idealnej sytuacji do odkupienia win znalazł się Rüdiger, ale chybił. Druga połowa dogrywki, mimo łapiących piłkarzy skurczów (przez nie musiał zejść Dani Carvajal), nie była tylko doczłapaniem się do rzutów karnych, ale ostatecznie do nich doszło.

Choć pierwszy przewagę w nich miał Manchester City (zły strzał Modricia), to po obronionych przez Andrija Łunina uderzeniach Bernardo Silvy i Mateo Kovacicia, to Real Madryt cieszył się z awansu do półfinału.

Mecze Realu z Bayernem Monachium, który wyeliminował Arsenal — 30 kwietnia lub 1 maja oraz rewanż 7 lub 8 maja.

Manchester City — Real Madryt 1:1, karne 3:4 (0:1, 1:1, 1:1)

Gol na 0:1 — Rodrygo (12.)