Nowi mistrzowie na San Siro zagrali w roli gości. Prowadzili 2:0 po golach Francesco Acerbiego i Marcusa Thurama, w końcówce bramkę dla Milanu strzelił Fikayo Tomori. Derby, jak to derby, były emocjonujące, a atmosfera napięta. Już w doliczonym czasie po bójce na boisku trzech piłkarzy dostało czerwone kartki.

- Przeszliśmy do historii Serie A. Zapewniliśmy sobie tytuł w derbach, co nigdy do tej pory się nie zdarzyło. Przed meczem chcieliśmy tego dokonać i zrobiliśmy to – mówił uradowany argentyński napastnik mistrzów Włoch Lautaro Martinez.

W tym sezonie Inter przegrał tylko jeden mecz

Inter wygrał szóste z rzędu spotkanie ze swoim lokalnym rywalem. W ligowej tabeli ma nad Milanem 17 punktów przewagi i aż 22 nad trzecim Juventusem Turyn. Do zakończenia rozgrywek Serie A zostało pięć kolejek.

Mistrzowie mogą teraz się napawać bezdyskusyjnym triumfem i potwierdzić w kolejnych tygodniach swoją supremację. Mają 86 punktów, wciąż jest więc możliwe, że przekroczą barierę 100 punktów. W sezonie przegrali tylko jeden mecz, we wrześniu z Sassoulo, które dziś znajduje się w strefie spadkowej.