Liga Konferencji: Betis wyczekał Jagiellonię

Oprócz okazji bramkowych (kolejną Jagiellonia miała w 64. minucie, gdy strzał Czurlinowa został zablokowany) było w tym meczu kilka symbolicznych momentów, które przez kibiców Jagiellonii na pewno zostaną zapamiętane. Jak wtedy, gdy brazylijski gwiazdor Antony, sprowadzony wcześniej przez Manchester United z Ajaxu za 95 mln euro (!), bezradnie musiał faulować 23-letniego Norberta Wojtuszka. Albo gdy Taras Romanczuk jak profesor odbierał piłkę hiszpańskim rywalom.

Na chłodno trzeba też jednak przyznać, że o ile Jagiellonia atakowała z gorącym sercem, to Betis bronił się rozumnie. I czekał na swoją okazję. Swego dopiął w 78. minucie, gdy Cédric Bakambu (kongijski piłkarz francuskiego pochodzenia i autor pierwszego gola w pierwszym meczu) pewnie wykończył świetne podanie Aitora Ruibala. Choć trener Adrian Siemienic skrył twarz w dłoniach, to Jagiellonia jednak się nie załamała. Już trzy minuty później do remisu doprowadził mocnym strzałem Darko Czurlinow.

Skończyło się 1:1, Jagiellonia odpada z honorem. Już sam awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji to historyczny sukces tego klubu i ważny moment w dziejach występów polskich klubów w europejskich pucharach. Zespół Adriana Siemieńca w duecie z Legią Warszawa doprowadził postawą w tym sezonie Ligi Konferencji do tego, że już latem 2026 roku w eliminacjach Ligi Mistrzów wystąpią aż dwa polskie zespoły.

Jagiellonia – Betis 1:1 (WIDEO)

Gol na 0:1 – Bakambu (78. minuta)

Gol na 1:1 – Czurlinow (81. minuta)