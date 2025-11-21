Czy Marek Papszun przyjdzie na ratunek Legii

Aktualizacja: 22.11.2025 13:16 Publikacja: 21.11.2025 14:43
Marek Papszun
Legia w tym roku już drugi raz przeżywa sagę z wyborem nowego trenera i trudno tę sytuację nazwać poważną.
Latem trzeba było długo czekać na następcę Goncalo Feio, który dostał propozycję nowej umowy, ale koniec końców nie dogadał się przy Łazienkowskiej. Legia zaczęła szukać za granicą. Długo w mediach pojawiał się Aleksiej Szpilewski, aż w końcu wytypowany został Edward Iordanescu.
Praca Rumuna zakończyła się klapą i warszawianie znów musieli szukać, a miejsca na pomyłkę już nie mieli. Na końcu długiej listy nazwisk wreszcie pojawił się Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa podobno ustalił już wszystkie warunki pracy w stolicy, ma skompletowany sztab i nawet miałby poprowadzić Legię już w przyszłym tygodniu w meczu ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Papszun ma przeciwnika rozpracowanego, bo niedawno jako trener Rakowa zremisował w Pradze 0:0.
Teraz wszystko w rękach Michała Świerczewskiego. Wprawdzie 51-letni trener ma wpisaną w kontrakcie klauzulę, że w przypadku ciekawej oferty może odejść z Częstochowy, ale prawnicy Rakowa twierdzą, że dotyczy to tylko ofert z reprezentacji Polski lub z zagranicy. Po dymisji Michała Probierza nazwisko Papszuna pojawiało się w kontekście wyboru nowego selekcjonera, jednak ostatecznie PZPN postawił na Jana Urbana.
Papszun już kiedyś był blisko pracy przy Łazienkowskiej. Po odejściu Czesława Michniewicza i słabych wynikach Marka Gołębiewskiego sezon ratował Aleksandar Vuković, ale to było rozwiązanie tymczasowe.
Jeszcze zanim na pomoc wezwano związanego z Legią Serba, Dariusz Mioduski udzielił klubowej stronie wywiadu, w którym zdradzał, że chciałby zatrudnić u siebie Papszuna. Wyboru dokonywano latem. Na końcowej liście kandydatów zostali: Papszun, Vuković i Kosta Runjaić, i ostatecznie kontrakt podpisał ten trzeci. Teraz Niemiec pracuje we włoskim Udinese, a Legia wróciła do punktu wyjścia.
Papszun w pierwszej kolejności musi ugasić pożar i zacząć zdobywać punkty. W tabeli PKO BP Ekstraklasy Legia jest 11. i ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Warszawianie odpadli z Pucharu Polski, a w Europie radzą sobie przeciętnie.
Jeszcze ciekawiej mogą wyglądać jego rządy długofalowo. W Legii spotka byłego dyrektora Akademii Rakowa Marka Śledzia, z którym słabo dogadywał się w Częstochowie. Śledzia Legia też podebrała Rakowowi i negocjowała z nim, kiedy ten miał jeszcze ważny kontrakt w Częstochowie.
