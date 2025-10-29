Goncalo Feio wraca do Polski. Niespodziewany zwrot akcji

Feio odszedł z Legii w maju. Podobno chciał mieć większą władzę i wpływ na podejmowane decyzje. Klub nie przedłużył z nim umowy, choć Portugalczyk poprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Konferencji i po Puchar Polski.

Postanowił wyjechać do Francji. Podpisał kontrakt z USL Dunkerque – zespołem, który w zeszłym sezonie był blisko awansu do Ligue 1 i dotarł do półfinału Pucharu Francji (przegrał z Paris Saint-Germain). – Wniesie najwyższe standardy, dyscyplinę oraz współczesną wizję gry – ogłosiły władze klubu.

Goncalo Feio negocjuje z Radomiakiem

Wszystkie plany pozostały jednak tylko na papierze, bo już po 23 dniach doszło do głośnego rozstania. Według „L'Equipe” Feio był niezadowolony z klubowej infrastruktury i braku transferów.

Teraz znów ma obrać kierunek na nasz kraj, choć jeszcze niedawno zapewniał, że Legia będzie jego ostatnim polskim klubem w karierze. Negocjuje warunki z Radomiakiem, z którym pożegna się jego rodak João Henriques. Feio może zadebiutować na trenerskiej ławce zespołu z Radomia już w poniedziałek – w wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk.