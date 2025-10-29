Goncalo Feio wraca do Polski. Niespodziewany zwrot akcji

Aktualizacja: 29.10.2025 20:32 Publikacja: 29.10.2025 19:01
Goncalo Feio
Foto: PAP/Leszek Szymański
Feio odszedł z Legii w maju. Podobno chciał mieć większą władzę i wpływ na podejmowane decyzje. Klub nie przedłużył z nim umowy, choć Portugalczyk poprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Konferencji i po Puchar Polski.
Postanowił wyjechać do Francji. Podpisał kontrakt z USL Dunkerque – zespołem, który w zeszłym sezonie był blisko awansu do Ligue 1 i dotarł do półfinału Pucharu Francji (przegrał z Paris Saint-Germain). – Wniesie najwyższe standardy, dyscyplinę oraz współczesną wizję gry – ogłosiły władze klubu.
Wszystkie plany pozostały jednak tylko na papierze, bo już po 23 dniach doszło do głośnego rozstania. Według „L'Equipe” Feio był niezadowolony z klubowej infrastruktury i braku transferów.
Czytaj więcej
Legia Warszawa ogłosiła zakończenie współpracy z trenerem Gonçalo Feio. Portugalczyk prowadził st...
Teraz znów ma obrać kierunek na nasz kraj, choć jeszcze niedawno zapewniał, że Legia będzie jego ostatnim polskim klubem w karierze. Negocjuje warunki z Radomiakiem, z którym pożegna się jego rodak João Henriques. Feio może zadebiutować na trenerskiej ławce zespołu z Radomia już w poniedziałek – w wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk.
Nowego szkoleniowca może mieć wkrótce też Legia. Akcje Edwarda Iordănescu spadają, sam trener nie ma już chyba ochoty pracować przy Łazienkowskiej. Krążą plotki, że do końca roku już go nie będzie, a władze klubu dają sobie czas na szukanie jego następcy.
Czytaj więcej
Legia Warszawa po raz 21. zdobyła Puchar Polski. Na PGE Narodowym pokonała Pogoń Szczecin 4:3. Za...
Legia nie wygrała w Ekstraklasie trzech meczów z rzędu, a kryzys mogłaby pogłębić jeszcze porażka w Pucharze Polski. Do Warszawy przyjeżdża w czwartek Pogoń Szczecin (transmisja o 21.00 w TVP Sport). To rewanż za majowy finał, w którym Legia zwyciężyła 4:3 po meczu pełnym dramaturgii. Emocje przy Łazienkowskiej gwarantowane.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Feio odszedł z Legii w maju. Podobno chciał mieć większą władzę i wpływ na podejmowane decyzje. Klub nie przedłużył z nim umowy, choć Portugalczyk poprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Konferencji i po Puchar Polski.
Postanowił wyjechać do Francji. Podpisał kontrakt z USL Dunkerque – zespołem, który w zeszłym sezonie był blisko awansu do Ligue 1 i dotarł do półfinału Pucharu Francji (przegrał z Paris Saint-Germain). – Wniesie najwyższe standardy, dyscyplinę oraz współczesną wizję gry – ogłosiły władze klubu.
Były piłkarz Barcelony i reprezentacji Brazylii Dani Alves miał wszystko: pieniądze, sławę, uwielbienie fanów, a...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Po rozegraniu zaledwie jednego meczu w lidze okręgowej, w barwach Mazura Radzymin, Grzegorz Krychowiak postanowi...
Dziesięć lat temu podbijał Europę z Sevillą, w sobotę zagrał w lidze okręgowej – w Mazurze Radzymin. Czy to już...
Mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa zapowiadane są jako hit Ekstraklasy, ale kolejny raz z boiska wiało nudą, na...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Po czterech porażkach z rzędu Real Madryt pokonał w końcu Barcelonę 2:1. MVP meczu został Kylian Mbappe, mimo że...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas