Goncalo Feio wraca do Polski. Niespodziewany zwrot akcji

Były trener Legii Warszawa Goncalo Feio znów ma pracować w Ekstraklasie. Dopina szczegóły kontraktu z Radomiakiem.

Publikacja: 29.10.2025 19:01

Goncalo Feio

Goncalo Feio

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

Feio odszedł z Legii w maju. Podobno chciał mieć większą władzę i wpływ na podejmowane decyzje. Klub nie przedłużył z nim umowy, choć Portugalczyk poprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Konferencji i po Puchar Polski.

Postanowił wyjechać do Francji. Podpisał kontrakt z USL Dunkerque – zespołem, który w zeszłym sezonie był blisko awansu do Ligue 1 i dotarł do półfinału Pucharu Francji (przegrał z Paris Saint-Germain). – Wniesie najwyższe standardy, dyscyplinę oraz współczesną wizję gry – ogłosiły władze klubu.

Goncalo Feio negocjuje z Radomiakiem

Wszystkie plany pozostały jednak tylko na papierze, bo już po 23 dniach doszło do głośnego rozstania. Według „L'Equipe” Feio był niezadowolony z klubowej infrastruktury i braku transferów.

Teraz znów ma obrać kierunek na nasz kraj, choć jeszcze niedawno zapewniał, że Legia będzie jego ostatnim polskim klubem w karierze. Negocjuje warunki z Radomiakiem, z którym pożegna się jego rodak João Henriques. Feio może zadebiutować na trenerskiej ławce zespołu z Radomia już w poniedziałek – w wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk.

Legia szuka trenera

Nowego szkoleniowca może mieć wkrótce też Legia. Akcje Edwarda Iordănescu spadają, sam trener nie ma już chyba ochoty pracować przy Łazienkowskiej. Krążą plotki, że do końca roku już go nie będzie, a władze klubu dają sobie czas na szukanie jego następcy.

Legia nie wygrała w Ekstraklasie trzech meczów z rzędu, a kryzys mogłaby pogłębić jeszcze porażka w Pucharze Polski. Do Warszawy przyjeżdża w czwartek Pogoń Szczecin (transmisja o 21.00 w TVP Sport). To rewanż za majowy finał, w którym Legia zwyciężyła 4:3 po meczu pełnym dramaturgii. Emocje przy Łazienkowskiej gwarantowane.

Źródło: rp.pl

