„Dziękujemy trenerowi Gonçalo Feio za kilkanaście miesięcy pracy, historyczny awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA oraz zdobycie 21. w historii klubu Pucharu Polski. Doceniamy wkład trenera w rozwój drużyny. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy. Trener Gonçalo Feio nie będzie prowadził drużyny Legii Warszawa w kolejnym sezonie” – czytamy w komunikacie opublikowanym w niedzielę wieczorem na stronie internetowej Legii. Klub zapowiedział, że kolejne informacje – prawdopodobnie dotyczące nowego szkoleniowca – zostaną ogłoszone „w najbliższych dniach”.

Feio objął stanowisko trenera Legii w marcu 2024 roku, wracając do klubu, w którym wcześniej pracował jako analityk i trener w akademii. Pod jego wodzą drużyna awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, eliminując m.in. Broendby IF i KF Drita Gnjilane. W tej fazie rozgrywek Legia zmierzyła się z Chelsea FC – pierwszy mecz zakończył się porażką 0:3, natomiast w rewanżu na Stamford Bridge warszawianie wygrali 2:1, co było pierwszym zwycięstwem polskiego klubu nad angielskim zespołem na wyjeździe w europejskich pucharach.

W maju 2025 roku Legia sięgnęła po Puchar Polski, pokonując w finale Raków Częstochowa. Triumf ten zapewnił drużynie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy w kolejnym sezonie. W rozgrywkach ligowych Legia zajęła piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, zdobywając 40 punktów w 25 meczach (11 zwycięstw, 7 remisów, 7 porażek).

W trakcie pracy w klubie Feio został ukarany przez UEFA za zachowanie po meczu z Broendby IF w eliminacjach Ligi Konferencji. Po zakończeniu spotkania trener wykonał wulgarne gesty w kierunku kibiców drużyny gości, za co otrzymał zawieszenie na jeden mecz w rozgrywkach UEFA, z warunkowym zawieszeniem kary na rok.