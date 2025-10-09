W czwartek Polska – Nowa Zelandia. Uwaga na gwiazdę Nottingham Forest

Nowozelandczycy grali w mistrzostwach świata tylko dwa razy. Debiutowali w 1982 r. i ponieśli wówczas na hiszpańskich boiskach trzy porażki.

Reklama Reklama

Na kolejny występ czekali aż do 2010 r.. W RPA nie przegrali ani jednego meczu, ale i tak nie wyszli z grupy. Po trzech remisach – ze Słowacją, broniącymi tytułu Włochami oraz Paragwajem – wrócili do domu po fazie grupowej.

Polska – Nowa Zelandia. Rywale zapowiadają walkę o zwycięstwo

Może do trzech razy sztuka. Na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku Nowozelandczycy zakwalifikowali się jako jedna z pierwszych reprezentacji (szybsza była tylko Japonia). Skorzystali na zmianie formatu turnieju i zwiększeniu liczby uczestników. Dotąd najlepsza drużyna z Oceanii musiała brać udział w barażu interkontynentalnym, teraz ma gwarantowany bezpośredni awans.

Nową Zelandię prowadzi urodzony w Anglii Darren Bazeley. Posiada dwa obywatelstwa. Wcześniej pracował z reprezentacjami młodzieżowymi.