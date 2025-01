Lindsey Vonn nie idzie już na całość

Odbyła kilka oficjalnych i obiecujących sesji treningowych w Cooper Mountain, pojechała tam również w zawodach niższej kategorii FIS. Oficjalny powrót nastąpił w grudniu w St. Moritz. Vonn w Szwajcarii była 14. w supergigancie. Dużo lepiej poszło jej w Saint Anton, gdzie zajęła szóste miejsce w zjeździe i czwarte w supergigancie. Podobno „postępy są szybsze niż myślała”.

Czy Lindsey Vonn powinna startować?

Nie wszystkim powrót mistrzyni się podobał. Michaela Dofmeister, dwukrotna mistrzyni olimpijska w zjeździe i supergigancie z Turynu (2006), doradziła Amerykance, „żeby udała się do psychologa, bo robi wszystko byleby tylko zostać zauważona”. Niemiecki mistrz olimpijski z 1994 roku Markus Wasmeier ocenił powrót Vonn jako „z góry zaplanowany spektakl”.

Wątpliwości mają lekarze. Tytanowa proteza wszczepiona w kolano mistrzyni rodzi pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa zawodniczki. Zabieg wykonuje się od dawna u osób w wieku około 60 lat po to, żeby pomóc im w powrocie do lekkiej aktywności sportowej, ale dla wyczynowców, do tego uprawiających narciarstwo alpejskie, powrót do startów na najwyższym poziomie wiąże się z realnym ryzykiem utraty zdrowia.

– Jeżeli proteza przedwcześnie się zużyje i dojdzie do upadku przy dużej prędkości, to może dojść do poważnego uszkodzenia całego kolana – opowiada „L’Equipe” Bertrand Sonnery-Cottet specjalizujący się w urazach alpejczyków.

Francuzi działają w takich wypadkach prewencyjnie. Przed igrzyskami w Pekinie (2022) odmówili odnowienia licencji snowboardziście Pierre’owi Vaultierowi. Dwukrotny mistrz olimpijski miał protezę w prawym kolanie. Francuska federacja prowadzi monitoring medyczny zawodników kadry narodowej i zawczasu eliminuje pewne zagrożenia, które mogą spowodować znaczny uszczerbek na zdrowiu. W USA każdy odpowiada za siebie. Vonn może robić, co chce.