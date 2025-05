Leszek Laszkiewicz, były hokeista: Potrzebujemy pieniędzy na szkolenie

Od kogoś można czerpać rozwiązania?

Ciężko się z kimś porównywać. W Czechach wszędzie są lodowiska i dzieciaki mają gdzie trenować. W Polsce takich miejsc brakuje. Niedawno pojawiły się nowe obiekty w Sosnowcu, Bytomiu, ale to ciągle jest za mało. Jeśli środki na infrastrukturę się nie znajdą, to nie będziemy mieli hokejowego narybku. Z kilkunastoma dobrymi zawodnikami nie zbudujemy potęgi. Mamy braki w wyszkoleniu i w liczbie hokeistów.

Gdzie szukać pieniędzy?

Tylko w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz w samorządach. Niestety, nie jesteśmy pierwsi w kolejce, bo odstajemy w oglądalności od piłki nożnej, siatkówki, czy koszykówki. Pieniądze z ministerstwa idą tam, gdzie są popularne sporty, a jeśli chcemy coś osiągnąć na świecie, to musimy pieniądze pozyskać. W Szwajcarii pojawiły się ogromne nakłady na szkolenie, do tego trafili się odpowiedni ludzie i po 10-15 latach mieli efekty. My moglibyśmy powtórzyć ich ścieżkę, wdrażając program Henryka Grutha, czy jakiś inny, ale potrzebujemy pieniędzy. Nasz sport jest bardzo drogi.

Jest promyk nadziei? Ostatnio kadra do lat 18 awansowała na zaplecze elity.

Cieszymy się z tego, ale to jest awans do zaplecza elity, czyli na poziom taki, na jakim gra reprezentacja seniorska. Jeśli ci 18 czy 20-latkowie weszliby do elity, to można by mówić, że są świetnie wyszkoleni.

Kilku Polaków gra w ligach czeskiej i słowackiej.

Obserwuję tych chłopaków, ale kiedy oni dorastają, to na ogół się nie przebijają. Czesi bronią rynku i stawiają na swoich. Jeśli Polak nie jest dużo lepszy, to dadzą szansę swojemu hokeiście. Mimo tego, że dużo naszych chłopców wyjeżdża, to perła się jeszcze nie trafiła. Ostatnio znów sporo chłopaków wyjechało. Daj Boże, żeby się przebili.

Może trzeba szukać i naturalizować takich jak Kamil Sadłocha, który się wychował za granicą?

Nie tędy droga. Moim marzeniem jest, żeby zbudować silną reprezentację z zawodników szkolonych w Polsce.