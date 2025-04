Mistrzostwa świata Dywizji IA. Polscy hokeiści walczą o powrót do elity

- Presja będzie, ale gram w ekstralidze czeskiej i jestem do niej przyzwyczajony. Trzeba zachować chłodną głowę i pokazać się z jak najlepszej strony niezależnie od tego, czy będę liderem w trakcie turnieju, czy nie – mówi napastnik reprezentacji Polski.

Nowe twarze w hokejowej reprezentacji Polski

Warto też zwrócić uwagę na nowe twarze w kadrze. Trener Kalaber już rok temu chętnie powołałby Kamila Sadłochę, ale na przeszkodzie stanęły przepisy. Rodzice urodzonego w Sosnowcu hokeisty dawno temu wyjechali do USA i Sadłocha musiał najpierw przez dwa lata grać w Polsce, żeby być brany pod uwagę w kadrze. Drugi gracz to Mikołaj Syty, który urodził się na Białorusi i od kilku lat występuje w klubie z Torunia (po otrzymaniu obywatelstwa sam poprosił, żeby zwracać się do niego polską wersją imienia).

- Mikołaj może wnieść do naszej gry waleczność i dobre wznowienia gry, które w hokeju są bardzo ważne. Kamil na pewno przyda się w grze w przewadze – ocenia Paweł Zygmunt.

Walka o awans na pewno nie będzie łatwa. Polacy zaczynają turniej w rumuńskim Sfantu Gheorghe od meczu z gospodarzami. Potem zagrają kolejno z: Japonią, Włochami, Ukrainą i Wielką Brytanią. Stawka jest wyrównana i równie dobrze Polacy mogą walczyć o awans do elity, jak i drżeć o utrzymanie.

Mistrzostwa świata. Kto najgroźniejszym rywalem polskich hokeistów?

Przed turniejem w Rumunii trener Kalaber narzekał na przygotowanie fizyczne zawodników – niektórzy byli przemęczeni sezonem, bo na zgrupowanie przyjechali prosto z meczów o medale, a inni mieli dość długą przerwę. W dodatku forma drużyny była nierówna. Polacy na przemian przegrywali i wygrywali w czterech sparingach z Ukrainą i Włochami.