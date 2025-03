Dzień później miejsca na podium mieliśmy dwa. Maliszewska wywalczyła krążek na 500 metrów, a trzecia na metę przyjechała mieszana sztafeta (Michał Niewiński, Kamila Stormowska, Natalia Maliszewska i Diane Sellier, a medal otrzymał też Łukasz Kuczyński, który startował w ćwierćfinale).

Sześć medali polskich łyżwiarzy. „Sezon jak spełnienie marzeń”

- Jesteśmy dumni, że tak ten weekend się potoczy i mogliśmy napisać kolejną piękną historię. Znowu o łyżwiarstwie jest głośno. U mnie sezon był po prostu długi i męczący, a na sam koniec, na te najważniejsze zawody w sezonie, po prostu coś kliknęło w tym wszystkim - mówi Maliszewska.

- Rzeczywiście to jest spełnienie marzeń - podsumowuje Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy PZŁS. - To jest idealny sezon, który zakończyliśmy w najlepszy możliwy sposób. Wielu rzeczy się nie spodziewałem i rzeczywiście byłby to piękny sen, ale ten sen jest prawdą i bardzo się cieszę, że z sześcioma medalami, pięknie podzielonymi po trzy na każdy tor, kończymy sezon.