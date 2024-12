Natalia Sidorowicz odniosła życiowy sukces. Czy pójdzie za ciosem?

Sidorowicz występ w Kontiolahti rozpoczęła od 18. miejsca sztafety mieszanej z Andrzejem Nędzą-Kubińcem. Następnie wystartowała w żeńskiej sztafecie, która przyniosła nam szóstą pozycję. Polki przegrały jedynie z potęgami: Szwedkami, Francuzkami, Norweżkami, Włoszkami i Austriaczkami.

Reklama

Popisem nasze biatlonistki był jednak przede wszystkim skrócony bieg indywidualny. Sidorowicz po raz pierwszy w karierze zestrzeliła wszystkie krążki (20 trafień na 20 prób), dzięki czemu – przy solidnym biegu – po ostatnim strzelaniu zajmowała nawet trzecią pozycję, za Francuzką Lou Jeanmonnot i Szwedką Ellą Halvarsson, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedziła ją Elwira Oeberg.

Czytaj więcej Sporty zimowe Puchar Świata. Trzy medale dla Polski, rosną nowe królowe zimy Kaja Ziomek-Nogal była pierwsza, a Andżelika Wójcik trzecia w rywalizacji na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w Pekinie. Polki, za nieco ponad rok, powalczą w tej konkurencji o medale igrzysk olimpijskich w Mediolanie.

Natalia Sidorowicz odniosła życiowy sukces i chce iść za ciosem

Czwarte miejsce to dla Sidorowicz życiowy sukces. - Nie spodziewałam się, że pójdzie mi tak dobrze. Faktycznie, do podium zabrakło niewiele, ale to czwarte miejsce jest dla mnie jak wygrana, i to nie tylko z rywalkami, ale również z samą sobą. Wykonałam plan na sto procent - mówi.

Jej sukces nie jest jednak przypadkowy. - Od początku skupiona byłam na technice, starałam się utrzymywać tempo zawodniczek lepiej biegających. Na strzelnicy byłam skoncentrowana tylko na sobie i moich zadaniach do wykonania. Nad tym pracowałam przez cały okres przygotowawczy i widzę postępy – wyjaśnia nasza biathlonistka.