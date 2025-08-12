W niedzielę pochodzący z Ustronia zawodnik zdobył złoty medal 12. Światowych Igrzysk Sportowych w chińskim Chengdu w konkurencji DNF, czyli w pływaniu dynamicznym bez płetw, na jednym oddechu, pokonując odległość 228,5 m. Kolejnego dnia Malina okazał się najlepszy w konkurencji DYN, czyli w pływaniu dynamicznym w płetwach na jednym oddechu. Wtedy zaliczył dystans 310,5 m.

Zawody World Games rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Kolejne gościć będzie w 2029 roku niemieckie miasto Karlsruhe. Konkurencje freedivingu dzielą się na głębokościowe, w których celem jest osiągnięcie jak największej głębokości i basenowe, w których celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu pod wodą lub osiągnięcie najdłuższego czasu wstrzymania oddechu.

Rekordy świata Mateusza Maliny we freedivingu

Mateusz Malina w maju 2024 roku w Atenach ustanowił rekordy w basenowym pływaniu dynamicznym bez płetw (DNF) i pływaniu dynamicznym w płetwach (DYN).

W wywiadzie dla TVP Sport Mateusz Malina mówił, że nurkowanie „to mozolna praca”. - Trenuję od 16 lat. To mówi samo za siebie. Zacząłem, gdy byłem jeszcze mały. Podobała mi się ta cisza. Poczucie nieważkości. Zostałem we freedivingu na wiele lat – opowiadał. O swoich treningach mówił, że spędza je głównie na basenie i siłowni. - Mogę porównać trening, który wykonuję do tego u sprinterów. Liczy się siła i wytrzymałość - dodał.