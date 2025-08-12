Reklama

Dwa medale Mateusza Maliny na igrzyskach w Chinach

Polak Mateusz Malina zdobył dwa złote medale na 12. Światowych Igrzysk Sportowych w chińskim Chengdu.

Publikacja: 12.08.2025 09:19

Mateusz Malina

Mateusz Malina

Foto: Wikimedia Commons/Sinama-Webmaster/CC BY-SA 4.0

Bartosz Lewicki

W niedzielę pochodzący z Ustronia zawodnik zdobył złoty medal 12. Światowych Igrzysk Sportowych w chińskim Chengdu w konkurencji DNF, czyli w pływaniu dynamicznym bez płetw, na jednym oddechu, pokonując odległość 228,5 m. Kolejnego dnia Malina okazał się najlepszy w konkurencji DYN, czyli w pływaniu dynamicznym w płetwach na jednym oddechu. Wtedy zaliczył dystans 310,5 m.

Zawody World Games rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Kolejne gościć będzie w 2029 roku niemieckie miasto Karlsruhe. Konkurencje freedivingu dzielą się na głębokościowe, w których celem jest osiągnięcie jak największej głębokości i basenowe, w których celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu pod wodą lub osiągnięcie najdłuższego czasu wstrzymania oddechu. 

Zatopione okręty i sztuczne rafy - nowa atrakcja dla miłośników nurkowania z Europy
Zanim Wyjedziesz
Zatopione okręty i sztuczne rafy - nowa atrakcja dla miłośników nurkowania z Europy

Rekordy świata Mateusza Maliny we freedivingu

Mateusz Malina w maju 2024 roku w Atenach ustanowił rekordy w basenowym pływaniu dynamicznym bez płetw (DNF) i pływaniu dynamicznym w płetwach (DYN).  

W wywiadzie dla TVP Sport Mateusz Malina mówił, że nurkowanie „to mozolna praca”. - Trenuję od 16 lat. To mówi samo za siebie. Zacząłem, gdy byłem jeszcze mały. Podobała mi się ta cisza. Poczucie nieważkości. Zostałem we freedivingu na wiele lat – opowiadał. O swoich treningach mówił, że spędza je głównie na basenie i siłowni. - Mogę porównać trening, który wykonuję do tego u sprinterów. Liczy się siła i wytrzymałość - dodał. 

Czym jest freediving?

Freediving (z ang. free „wolny, swobodny”; diving „nurkowanie”) to nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Podczas zanurzenia nurek nie używa akwalungu, w związku z czym freediving bywa nieściśle nazywany nurkowaniem bezsprzętowym. Freediverzy korzystają jednak ze sprzętu takiego jak maski lub okulary, płetwy, pianki, skóry pływackie lub balast.

Pierwszy współczesny oficjalny rekord głębokościowy we freedivingu ustanowił Raimondo Bucher w 1949 roku, nurkując na głębokość 30 m. Barierę 50 metrów podczas oficjalnej próby jako pierwszy pokonał Enzo Maiorca w 1961 roku. Bariera 100 metrów została pokonana na wstrzymanym oddechu przez Jacquesa Mayola, a na 150 metrów jako pierwszy freediver zanurkował Włoch Umberto Pelizzari w 1999 roku. Człowiekiem, który na wstrzymanym oddechu zszedł najgłębiej pod wodę jest Austriak Herbert Nitsch, który zanurkował w 2007 roku na 214 metrów. Nitsch (podobnie jak Pelizzari) zszedł pod wodę w kategorii No Limits (NLT), w której można używać różnych urządzeń do zanurzenia i wynurzenia, co pozwala na osiąganie ekstremalnych głębokości.

Płetwonurkowie poszukują okrętu cesarza Kaliguli
Archeologia
Płetwonurkowie poszukują okrętu cesarza Kaliguli

W 1959 roku powstała Światowa Federacja Sportów Podwodnych CMAS, zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych. CMAS jest federacją sportową rozpoznawaną przez MKOL, a także jest członkiem Światowej Agencji Antydopingowej WADA, dzięki czemu odpowiada za organizację sportu wyczynowego.

W 1991 roku powstała AIDA International – międzynarodowa federacja zrzeszająca narodowe federacje nurków na wstrzymanym oddechu. AIDA International organizuje krajowe i międzynarodowe zawody na poziomie amatorskim, opracowuje standardy edukacji i bezpieczeństwa, a także udoskonala regulacje dotyczące zmagań w tej dyscyplinie.

sport

