Tadej Pogacar. Wygrał Tour de France, myśli już o igrzyskach w Los Angeles i sportowej emeryturze

– Ten wyścig był dla mnie szaleństwem. Już drugie miejsce było niesamowite, ale chcę tam wrócić i wygrać – zapowiedział Pogacar w rozmowie z „L’Équipe”.

„Mnie też może przytrafić się wypalenie”. Tadej Pogacar o trudach ścigania

Zaniepokoił też swoich kibiców. Bo choć ma dopiero 26 lat i jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, po ostatnim etapie Tour de France zaczął mówić o zmęczeniu i wypaleniu.

– Nie widzę siebie długo w tym sporcie. Igrzyska olimpijskie w Los Angeles to jeden z moich celów, ale potem może zacznę myśleć o emeryturze – stwierdził. – Uważam, że kolarze są trochę zbyt zapatrzeni w trening. Zawsze dajemy z siebie wszystko i każdy chce trenować coraz więcej i więcej. Zespół wymaga od ciebie, byś ciągle się ścigał, a ty jedziesz dalej i tak naprawdę nigdy nie dochodzisz do siebie. Wypalenia zdarzają się non stop i mnie też mogą się przytrafić.

Pogacar zmęczeniem tłumaczył rezygnację ze startu w zeszłorocznych igrzyskach w Paryżu, choć wiadomo, że sprawa miała drugie dno

Pogacar właśnie zmęczeniem tłumaczył rezygnację ze startu w zeszłorocznych igrzyskach w Paryżu, choć wiadomo, że sprawa miała drugie dno. Chodziło o brak powołania do kadry dla jego życiowej partnerki.