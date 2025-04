Weselin Topałow, były mistrz świata w szachach, dla „Rzeczpospolitej”: Dobrze jest łączyć show i wygrywanie

Co pan sądzi o najmłodszych zawodnikach?

Znaczące zmiany zaszły podczas pandemii COVID-19, kiedy platformy internetowe zaczęły organizować wiele turniejów. W tym samym czasie młodzi zawodnicy, którzy mieli więcej wolnego czasu, mogli robić szybkie postępy. Przy trenowaniu szachów nie musisz siedzieć z kimś fizycznie przy stole, równie dobrze możesz uczyć kogoś, kto mieszka w Australii i wiedza jest przekazywana tak samo. Talent wielu zawodników, choćby Alirezy Firouzji, wtedy eksplodował. Widzę pozytywne zjawiska, ale dziś to są inne szachy niż wtedy, gdy ja zaczynałem.

Pan się uczył z książek, dzisiaj młodzi uczą się z internetu?

To jedna sprawa, ale teraz silniki szachowe potrafią już uczyć gry w szachy. Nawet, kiedy jesteś sam, możesz się błyskawicznie rozwijać. Ciekawie postępują w Indiach. Rozmawiałem z jednym z tamtejszych trenerów i do pewnego wieku młodzi szachiści nie mogą korzystać z pomocy silników szachowych. Mogą grać przez internet, ale muszą myśleć samodzielnie. To jest bardzo dobre.

O pana pojedynku o mistrzostwo świata z Viswanathanem Anandem sporo się w Polsce mówiło, choćby z tego powodu, że w sztabie pana rywala był Radosław Wojtaszek.

Grałem z Radkiem kilka razy i wiem, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, nie tylko trenerem. Teraz prawie cały zespół Gukesha Dommaraju jest złożony z Polaków. Prawdopodobnie to Vishy rekomendował Grzegorza Gajewskiego do zespołu nowego mistrza świata. Sam współpracuję z reprezentacją Włoch i wiem, że w tej pracy trzeba się dostosować do zawodnika.

Jak szuka się sekundantów? Podczas turniejów patrzy się na to, kto gra ciekawie?

Są bardzo kreatywni gracze, którzy potrafią rozwijać ciekawe pomysły, a inni grają na zasadzie kopiowania schematów szachowych. Musisz wiedzieć, czego potrzebujesz. Sam lubię grać dość agresywnie i widzę, że rzeczy, które proponuję, bywają czasami zbyt ryzykowne dla bardziej zachowawczych szachistów. Nawet, jeśli pomysł sam w sobie jest dobry, to niekoniecznie pasuje do określonego gracza.