Rusza walka o mistrzostwo świata na żużlu. Warszawa poddaje się ostatnia

Powodem jest nie tylko sportowa rywalizacja, ale też kierunek, w jakim zmierza cała seria. Najbardziej symboliczna zmiana to rezygnacja z rundy na stadionie w Cardiff – przez lata perły w koronie żużlowych Grand Prix.

Turniej w stolicy Walii został zastąpiony przez dodatkową rundę w Manchesterze. Decyzja ta została podjęta w wyniku rosnących kosztów organizacji oraz spadającej frekwencji, co uczyniło wydarzenie nieopłacalnym w obecnych realiach ekonomicznych.​

Jak wygląda kalendarz Speedway Grand Prix 2025?

Tym samym PGE Narodowy w Warszawie pozostanie w cyklu jedyną wielotysięczną areną, z tzw. jednodniowym, sztucznym torem. I choć co roku trybuny stadionu wypełniają się niemal po brzegi, to ze względu na potężne koszty jej organizator, Polski Związek Motorowy, i tak na niej nie zarabia. Krocie wydaje już na samą licencję od Warner Bros. Discovery Sports – w latach 2022-2024 było to pół miliona euro za rundę, podczas gdy np. czeska Praga płaciła 3,5 razy mniej. A to dopiero początek kosztów.

Dla PZM impreza ma przede wszystkim znaczenie promocyjne. Jednak za rok Grand Prix nie będzie już także w Warszawie – zastąpi je rozgrywany co trzy lata Drużynowy Puchar Świata.